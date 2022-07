España | «Letizia, es muy fácil santiguarse»

«La que han liado los reyes, la Reina y las infantas en una misa», afirma Álvaro Ojeda tras la polémica por no haberse santiguado Letizia durante la ofrenda al Apóstol Santiago este lunes. «Vamos a ver, yo entiendo Letizia no te guste la Iglesia y que no creas, perfecto, pero hay un protocolo, ¡apréndetelo!» Así, Álvaro Ojeda, viendo las imágenes donde no se persigna la Reina, indica cómo deben realizarlo, para que tomen ejemplo. «Es muy fácil, protocolo y fijarse en la gente para hacerlo bien la próxima vez» ha rematado.