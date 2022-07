España | Sale a la luz la última y sorprendente conversación entre Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué siguen en plena batalla judicial por la custodia de sus hijos Milan y Sasha. De hecho, la cantante colombiana ya habría enviado una propuesta al jugador del Barcelona. Ahora ha salido a la luz la última conversación que tuvieron recientemente, rebajando ambos el nivel de hostilidad para tratar de llegar a un acuerdo, pues sería lo mejor para los dos pequeños, que están en mitad de esta guerra tras la separación de sus padres a raíz de esas presuntas infidelidades del central del Barcelona a la cantante colombiana.

Esta semana pasada volvieron a hablar con sus respectivos abogados presentes para buscar acuerdos que eviten procesos judiciales que no serían fáciles y que supondrían un auténtico escándalo mediático, tal y como informa 20 Minitos. El tono no es tan bélico como semanas atrás, pero la realidad es que las posturas siguen lejanas porque Shakira quiere vivir en Miami con sus hijos y Piqué no está de acuerdo.

La ex pareja previsiblemente se verá la próxima semana en la casa de la cantante en Las Bahamas. Entre los argumentos esgrimidos por Shakira para quedarse con la custodia de los pequeños se encuentra la presión mediática a la que los niños estarían sometidos de seguir viviendo en Barcelona y que ha derivado en diversos episodios desagradables en los últimos meses.

El hecho es que Shakira ve cada día más cerca su objetivo de mudarse con sus hijos a Miami, donde posee otra casa y donde podría seguir trabajando como cantante. La colombiana ha puesto sobre la mesa una oferta consistente en el pago de manutención completa de ambos niños y además proporcionará a Piqué cinco billetes anuales de avión en primera clase para que el azulgrana pueda ver a sus hijos. Sin embargo, todo apunta a que el zaguero no va a aceptar esta oferta…