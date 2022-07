Google Chrome medirá la fiabilidad de tus contraseñas

Google Chrome lleva ya tiempo trabajando para mejorar el gestor de contraseñas que se incluye en el navegador y que, al funcionar a modo de servicio, nos permite recuperar las claves desde cualquier dispositivo en el que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Google. Empezó, en su momento, siendo un simple almacén para las mismas, pero con el tiempo ha ido sumando funciones y más funciones, al punto de que en la actualidad ya puede competir con muchos servicios independientes de gestión de claves personales.

Google anunció recientemente la renovación del gestor de contraseñas de Google Chrome, con la intención de hacer que su uso sea más sencillo, lo que pasa, entre otros puntos, por mejorar la unificación de la interfaz en las diferentes plataformas. Y es que, dado que Google Chrome está disponible para múltiples sistemas operativos, tanto para ordenador como para dispositivos, tiene mucho sentido intentar proporcionar una experiencia lo más coherente posible entre los mismos.

Poco antes, supimos que podremos emplear las contraseñas guardadas en Google Chrome en iOS, así como que el navegador renovará automáticamente las contraseñas expuestas, y más atrás en el tiempo, también vimos como incluyó un aviso al emplear contraseñas débiles, y también la posibilidad de editar las claves guardadas. Está claro que a Google le interesa que confiemos en su gestor de claves y, en consecuencia, trabaja de manera constante para mejorar esta función.

Y ahora tenemos una nueva muestra de ello. Según podemos leer en MSPoweruser, Google está probando un indicador del nivel de seguridad de las contraseñas cuando las creamos. Otra función que ya podemos ver tanto en gestores de claves como en algunas páginas web a la hora de darnos de alta, y que, al ser sumada a las funciones del navegador, nos proporcionará esta métrica siempre que nos registremos en cualquier servicio online.

La función, aunque todavía no está presente, puede ser «activada» (entendemos que para cuando se libere) en Google Chrome Canary, donde puede ser encontrada con la flag Password Strength Indicator. Que ya se haya incorporado la posibilidad de activarlo nos indica, no obstante, que posiblemente ya no tengamos que esperar demasiado hasta que la función esté lista para llegar a Canary y que, por lo tanto, sea liberada para los usuarios de la versión de vista previa del navegador de Google.

Aunque el común de la industria lleva ya años señalando que las contraseñas no son un sistema de autenticación seguro, todavía no hay una alternativa que apunte a convertirse en su sustituta. Los sistemas de identificación biométrica también tienen sus debilidades, y en lo referido a las autenticaciones 2FA y MFA, también hay puntos de vista críticos con las mismas. Así pues, hasta que llegue esa alternativa esperada desde hace ya tanto tiempo, novedades como esta del gestor de contraseñas de Google Chrome son, sin duda, de agradecer.