México | Incendio consume vecindario en el área de Balch Springs

El rose de las cuchillas de una cortadora de pasto con algunos escombros presuntamente generó una chispa que en cuestión de segundos se convirtió en un fuerte incendio en la zona de Canyon Ridge, en Balch Springs, Condado de Texas.

De acuerdo con Sean Davis, jefe de Bomberos de la ciudad, el fuego que la tarde del lunes inició en la zona de pastizales pronto se extendió a un vecindario ubicado al sureste de Dallas, donde al menos nueve casas de la cuadra 4600 de Leslie Lane fueron completamente destruidas por las llamas.

La policía dio a conocer que en total 26 estructuras quedaron dañadas y deberán someterse a un peritaje para determinar si se pueden reparar, o bien si resulta necesario demolerlas.

Y es que, aunque varios elementos de los bomberos arribaron al lugar para tratar de sofocar el fuego, en un inicio poco pudieron hacer para apagarlo. No obstante, ninguna persona resultó herida, pues de inmediato se procedió a evacuar en su totalidad la zona de riesgo.

#BREAKING: Large Grass Fire In Balch Spring, Texas Quickly Spreads To Several Homes. #BreakingNews pic.twitter.com/IDiPYaoHLL

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) July 25, 2022