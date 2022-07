Sin médicos en el ambulatorio y sin agua

En Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo, los servicios básicos son inexistentes, habitantes del sector Las Manzanas denunciaron las carencias de la comunidad, como la falta de agua y la ausencia de médicos en el ambulatorio de la zona, que puedan atender emergencias.

Falta de servicios básicos: Tocuyito sin agua

El ciudadano Fernando Jiménez destacó que el problema del agua persiste desde hace un año aproximadamente, mientras que en el ambulatorio jamás hay doctores. Hechos que han sido denunciados en distintas oportunidades, pero no son escuchados. No cuentan con ambulancias para trasladar pacientes ni hay insumos médicos en el ambulatorio de la comunidad.

Jiménez hizo un llamado al alcalde del municipio, Óscar Orsini, al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y al ministro de Salud para que “le metan mano al ambulatorio». Esto ya que destacó que la salud es prioridad.

Por otro lado, el señor Antonio Ojeda, indicó que hace un par de semanas atrás, llegó al centro médico padeciendo una crisis respiratoria y no recibió ningún tipo de atención porque no había oxígeno. Tuvo que encomendarse a la voluntad de Dios y regresar a su casa. Otro sitio cercano para atender emergencias es el Hospital Central, pero se encuentra aproximadamente a una 40 minutos en carro particular.

Los ciudadanos lamentaron que mientras el gobernador de la entidad invierte recursos para las festividades, personas mueren a diario en la región. Esto por no contar con dinero para comprar las medicinas que no hay en los hospitales y ambulatorios.

