Así luce Brendan Fraser con 270 kilos para su nueva película

Hace cinco años que la última película de Darren Aronofsky, la polémica y divisiva ‘Madre!’, llegó a los cines y el director neoyorquino ya tiene listo su próximo largo, ‘The Whale’, drama protagonizado por Brendan Fraser que viene avalado por el prestigioso estudio A24 (‘Midsommar’, ‘Todo a la vez en todas partes’).

The Whale’ tendrá su estreno en el próximo Festival de Venecia, que se celebra del 31 de agosto al 10 de septiembre, donde se presentará a competición por el León de Oro. El certamen ha acompañado el anuncio con una primera imagen oficial en la que podemos observar la transformación física de Fraser, que interpreta en la película a Charlie, un profesor de Literatura online que pesa 270 kilos y vive recluido en su apartamento de Idaho.

Para convertir al actor de ‘Dioses y monstruos’ en un hombre con obesidad mórbida y limitaciones de movilidad, se utilizaron prótesis y maquillaje. Fraser, que se encuentra actualmente en un momento muy dulce de su carrera, resurgiendo profesionalmente y disfrutando del cariño de la gente, ya suena para la próxima temporada de premios. Y es que, aunque todavía no hayamos visto su trabajo en el film de Aronofsky, ya sabemos la debilidad que tiene la Academia por las interpretaciones con transformación física.

‘The Whale’ (literalmente, ‘La ballena’) está basada en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter y está coprotagonizada por Sadie Sink, que también atraviesa un gran momento de popularidad gracias a su papel de Max en ‘Stranger Things’. Sink interpreta a la hija adolescente de Charlie, con la que el protagonista tratará de reconectar tras mucho tiempo sin verla, en un intento por reconciliarse con su pasado y redimirse.

Brenaissance

Fraser, que vivió una época dorada en los 90 gracias a películas como ‘The mummy (La momia)’ o ‘George de la jungla’, estuvo alejado un tiempo de las cámaras por problemas personales, incluyendo varias cirugías derivadas de lesiones en su trabajo, un divorcio que le causó problemas económicos y las consecuencias tras acusar al presidente de la HFPA Philip Berk, de agresión sexual. Todo ello lo sumió en una depresión que, sumado a sus problemas de salud, le llevó a desaparecer un tiempo.

Pero después de este paréntesis, Fraser está de vuelta con fuerza y promete no dejar indiferente en su nueva etapa como actor. Más allá de ‘The Whale’, lo veremos próximamente en ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese y como villano en la película de DC ‘Batgirl’. Y además, sigue formando parte del reparto de ‘Doom Patrol’, otra propiedad de DC donde encarna a Robotman. Otros títulos en su filmografía más próxima son ‘Brothers’ y ‘Behind the Curtain of Night’.

