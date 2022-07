CNE podría apoyar y organizar las primarias porque no se involucra del todo: Enrique Márquez

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, dijo este martes que el ente electoral podría apoyar técnicamente las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria planteadas para el año que viene. A su juicio, no tiene sentido que partidos dispuestos a participar en las elecciones presidenciales se nieguen a esa posibilidad.

“Los partidos políticos no están obligados a utilizar el CNE para hacer sus primarias, son organizaciones autónomas. Pero el CNE está disponible y dispuesto para recibir cualquier solicitud. En el pasado, el CNE no ha negado su ayuda o apoyo, pero tiene que ser a solicitud de la parte interesada”, señaló , durante una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

Márquez, político de vieja data ligado a la oposición, y quien está a bordo de la directiva del CNE desde el año pasado, aseguró que la participación del órgano en unas primarias solo se limita a un “apoyo técnico”.

“No puedo sugerir nada salvo explicar que nuestra participación no es una participación organizando el proceso. Es tan solo un apoyo técnico y tecnológico. Es una comisión de primarias de la coalición de los opositores la que selecciona los centros de votación, la que revisa el RE y lo publica, que se encarga de tener los miembros de mesa en cada uno de los centros electorales (…) El CNE no se involucra de la forma como se involucra en una elección del poder público. Es un apoyo técnico-tecnológico de experiencia, para garantizar la transparencia en el proceso de votación”, indicó.

Pero es el CNE el que programa las máquinas electorales, computa los votos, totaliza las mesas y entrega el informe con los resultados a la comisión, que será la encargada de comunicar el ganador, tal como lo explicó.

En todo caso, insistió, “yo no vería por qué un partido político que ha decidido participar en las elecciones organizadas por el CNE para el Poder Público, no lo utilice también para la elección interna primaria de su candidato”.

“El CNE en esto es un facilitador, estamos preparados para serlo y creo que sería muy interesante para el país que este tipo de procesos se realicen y eleven la confianza en el ente electoral”, precisó.

Lo dicho por Márquez responde al rechazo hacia el ente electoral para que forme parte de las primarias opositoras. Un ejemplo es María Corina Machado, de Vente Venezuela, quien aunque está dispuesta a «medirse», exige que el proceso se realice sin la presencia del CNE.

La misma idea la comparte la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, diputada/2015 Delsa Solórzano, quien rechazó la idea de unas primarias con participación del órgano rector, pues se correría el riesgo de una nueva lista Tascón.

De todos modos, todavía no hay fecha precisa para la elección primaria. De hecho, como lo dijo ayer el dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera, el día del proceso se conocerá «cuando se logre el acuerdo político».

Solo 108 mil venezolanos registrados en el exterior

Enrique Márquez también habló de las elecciones presidenciales y de la posibilidad de que los más de 5 millones de migrantes venezolanos puedan ejercer su derecho al voto. Dijo que todos deben hacer el traslado de residencia, pues de lo contrario, no podrán votar.

De hecho, señaló que de la cifra de despatriados, apenas 108 mil están registrados para votar en el exterior. El resto “tendría que acercarse a un consulado venezolano abierto, funcionando, en países que tienen relaciones diplomáticas con el Estado venezolano”.

No conforme, los migrantes deben tener, necesariamente, una condición legal en el país donde residen para poder ejercer su derecho al voto, tal como lo establece la ley electoral, aprobada en 2006 por la AN chavista de aquel entonces.

No obstante, sostiene que “hay que reglamentar poco más” esa realidad para facilitar el voto. “Hemos dicho que el CNE debe hacerlo pronto, para facilitar que todo venezolano pueda acercarse a los consulados y hacer el cambio de residencia y luego esperar las elecciones, organizadas por el CNE”, señaló.

Pero, aclara Márquez, para lograr esto “hace falta un acuerdo político”. “En Colombia, que alberga el 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones con Venezuela, esa gente no puede votar porque no hay consulado”, ejemplificó.

“Si la crisis política continúa y el diálogo no fructifica en algo que pueda solucionar esto, muchos venezolanos no podrán optar a ejercer el voto, desafortunadamente. El venezolano en el exterior tiene derecho, pero tiene que motivarse a acercarse a las oficinas consulares, en función de poder desarrollar ese voto”, indicó.