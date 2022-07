España | Estopa, inesperados protagonistas del concierto de Rosalía en Barcelona

Estopa, el dúo formado por los hermanos Muñoz, se adueñó por un momento del segundo concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista catalana no ocultó su emoción de estar cantando «en casa», y antes de cantar Dolerme, recordó la primera vez que pisó el recinto.

Rosalía recordó la primera vez que pisó el Palau Sant Jordi para asistir a un concierto. Un concierto al que fue junto a sus padres, y al que acudió para ver a Estopa, el dúo de Cornellá de quien se declara fan y quienes estuvieron entre los asistentes al concierto.

David y José Muñoz, que fueron invitados por la propia artista al concierto, se quedaron sin palabras al recibir un bonito mensaje de la cantante en pleno show. De esta manera, se convirtieron en los inesperados protagonistas de la noche.

Rosalía cuenta que el primer concierto de su vida fue de Estopa en el Palau Sant Jordi y expresa su admiración por el dúo que estaba en el público. pic.twitter.com/X8HDwSMm4u — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) July 25, 2022

«Hoy es un día de cerrar un círculo. Me da esa sensación porque, si no recuerdo mal, al primer concierto que fui cuando era pequeña fue en el Palau, viendo a Estopa. Recuerdo que mis padres me llevaron porque yo era muy fan, y lo sigo siendo», expresó mientras que los asistentes al concierto comenzaban a aplaudir.

«Hoy se han venido al concierto y no os podéis imaginar lo fuerte que es para mí que mi primer concierto fuese aquí y que hoy yo esté tocando para todos vosotros», dijo la cantante muy emocionada.

Madre mía 🤦🏻‍♂️ @rosalia nos has llegado al alma con tus palabras. Tu show es apabullante, diferente, único… Sigue siendo así de libre. ❤️❤️ pic.twitter.com/ei13UVHVKl — Estopa (@estopaoficial) July 25, 2022

Como era de esperar, su mensaje fue recibido con mucha ilusión por los hermanos Muñoz, que le dedicaron unas bonitas palabras a través de su cuenta de Twitter: «Madre mía Rosalía nos has llegado al alma con tus palabras. Tu show es apabullante, diferente, único… Sigue siendo así de libre», escribieron.

Por otro lado, tras finalizar el concierto, acudieron al camerino de la artista y compartieron una imagen junto a ella en sus redes sociales «Te keremos mucho compañera!!», escribieron al compartir la imagen de los tres artistas en su cuenta de Twitter.