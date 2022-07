Instructivo Onapre desata polémica a lo interno del PSUV

En las redes sociales se ha producido un enfrentamiento que tiene al centro a la exconstituyente María Alejandra Díaz, quien ha hecho críticas al instructivo Onapre desde hace meses. El tema ha sido ventilado en el programa «La Hojilla», de Mario Silva, quien sin nombrarla ha tejido una historia de financiamiento para la desestabilización que involucraría al exministro Rafael Ramírez

Una polémica en redes sociales se generó desde el martes 12 de julio y continúa actualmente en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El detonador ha sido el rechazo por parte de algunos dirigentes del propio chavismo al instructivo 2022 de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que fue emitido por esa instancia para regir el pago de los trabajadores de los trabajadores públicos del país y que en opinión de voceros del sector desmejora los ingresos de empleados y obreros.

La tormenta comenzó a generarse luego de algunas críticas al instructivo por parte de caras conocidas del chavismo y llegó a su mayor expresión cuando el conductor del programa de televisión La Hojilla, el diputado a la Asamblea Nacional Mario Silva, acusó a sectores críticos del chavismo de recibir financiamiento por parte del exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, actualmente exiliado en Italia.

La polémica devela que hay divergencias a lo interno en el PSUV con respecto al instructivo Onapre, aunque en el desarrollo de la misma ha quedado en evidencia también que hay otras pugnas, como con respecto a los servicios públicos y la candidatura presidencial con miras a las elecciones de 2024.

En el ínterin, se denuncia que hay planes desestabilizadores y hasta de un intento por derrocar a Nicolás Maduro del poder.

Entre las personas que se hallan en el centro de la polémica figura la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz Marín, quien presidió la comisión de Derechos Humanos de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro en 2017 y quien fue representante del Estado ante la Comisión de la Corte Interamericana de DDHH.

En marzo del presente año, Díaz afirmó en su columna «Tablas chucutas», publicada en el portal Aporrea.org, que se filtraron las tablas elaboradas por la Onapre para la determinación de los salarios y escalas para la administración pública nacional y que estas desmejoraban a los trabajadores.

Indicó la abogada que, al revisar al detalle el referido instructivo, se encuentra la amarga sorpresa de que todo no es sino un nuevo engaño y estafa por parte del gobierno nacional, «ya que se recortan los porcentajes de las primas de profesionalización y antigüedad, que se pagan reiterada, consecutiva y periódicamente a los trabajadores, y que no sólo resultan ser salario, por tanto intocables, sino que son la demostración por parte del trabajador que la preparación y especialización es recompensado y reconocido».

Además, Díaz acusa a «los neolibarales del gobierno» de entregar el país a las corporaciones transnacionales en condiciones de sumisión, destruir el poder adquisitivo del venezolano en favor de esas corporaciones internacionales y de enterrar a (el fallecido mandatario Hugo) Chávez dos veces; primero, «matando la Constitución con su famosa y cacareada Ley Antibloqueo y con la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), y segundo ‘matando’ la Ley Orgánica de los Trabajadores promulgada por Chávez».

Protestas por instructivo Onapre

Desde marzo, se han producido en Caracas y varias ciudades del interior de la república, protestas por parte de trabajadores públicos en contra del instructivo Onapre.

En mayo, trabajadores de los sectores educativo (con profesionales y obreros de las universidades del país al frente), salud, entes gubernamentales, ministerios e institutos autónomos, se concentraron frente a la sede de la Vicepresidencia, al centro de Caracas, para exigir la derogación del instructivo, señalando que el mismo echa por tierra el incremento salarial decretado por el Ejecutivo, así como los convenios firmados en agosto de 2021.

A principios de julio, y mientras se multiplicaban las protestas contra el instructivo Onapre, ocurrió una ola de detenciones de dirigentes sindicales, como el profesor de Química y conocido artista plástico Alcides Bracho, el presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Emilio Negrín, y otros vinculados al partido Bandera Roja, como Néstor Astudillo, Reynaldo Cortez y Alonso Méndez, a lo que la organización que esa organización política respondió atribuyendo las aprehensiones al miedo del gobierno a las protestas.

El 9 de julio, María Alejandra Díaz publicó un mensaje contra las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en su cuenta de la red social Twitter (@Mariaespueblo) diciendo «ZEE: el neoliberalismo insiste! Salió de México y se nos metió aquí. Palo con ese bicho! Es el mismo cuento. Ayer en México… hoy en Venezuela».

La tormenta se desencadenó el 12 de julio. Ese día se realizó una marcha de trabajadores en el centro de Caracas con dirección al Tribunal Supremo de Justicia, donde se decidía sobre los recursos jurídicos interpuestos contra el instructivo Onapre.

María Alejandra Díaz publicó en su cuenta de la red Twitter varios videos con detalles de la movilización y retuiteó un trino de la cuenta del Partido Comunista de Venezuela que contenía el lema «Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola».

📹¡ONAPRE, ladrona, nos robaste sin pistola!

Es una de las consignas que se escucha en la movilización de trabajadores que recorre el centro de Caracas, rumbo al Tribunal Supremo de Justicia. @FNLCT @CUTV_Venezuela @aporrea @lubrio pic.twitter.com/5ej0Xz3kAE — Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) July 12, 2022

En su programa de La Hojilla transmitido el 12 de julio, el diputado Mario Silva dedicó un segmento a hablar sobre una cuenta de Twitter, la llamada Bombillo Consciente (@Bombillo2022): «Me pasaron un dato, que hay un bombillo fundido», expresó el comunicador, y aseguró que la cuenta se debe a personas que no son capaces de decir las cosas de frente y por ello crean cuentas aparte.

La cuenta @Bombillo2022 publicó un tuit en el que aseguraban que Nicolás Maduro, a quien se refirió como «Nico», no tiene ya nada que ofrecer al país y que está agotado, además de cuestionar un mensaje publicado por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en la cuenta @luchaalmada con palabras de Maduro expresando que en cada escuela y liceo debía haber un militar encargado «para resolver, arreglar y poner las cosas en su lugar como debe ser».

Ya el nico no tiene nada que ofrecer al país, se le acabaron las cartas y las ideas, bueno, nunca las ha tenido, está agotáo, se secó, díganme eso, poner a un militar en cada escuela o liceo, cuando se supone que hay un director, será que los militares ya coparon los espacios? https://t.co/mGNwP4ByUA — Bombillo Consciente (@Bombillo2022) July 13, 2022

En otro tuit, la misma cuenta de Bombillo denunciaba que las maquilas «que los adecos y copeyanos rechazaron por esclavistas tienen tiempo cocinándose con el nico» y que por eso había tanta construcción de edificios en Las Mercedes, donde, asegura en el tuit, funcionarían las sedes de las maquilas que se instalen en Venezuela.

Las Maquilas aquellas que los adecos y copeyanos rechazaron por esclavistas, tienen tiempo cocinándose con el nico, por eso tanta construcción de edificios de oficinas en las Mercedes Ccs, allí funcionarán las sedes de las Maquilas que se instalen en Venezuela. — Bombillo Consciente (@Bombillo2022) July 13, 2022

«Sigue el mismo ego, se creen más papistas que el papa. Sobre todo, camarada, ¿usted se quiere lanzar a presidente de la República? Hágalo, pero quítese la bandera de chavista, porque no lo es», indicó Silva en su programa al hablar sobre la cuenta de «bombillo».

El conductor del espacio no dio nombres, pero cuando expresó: «Vamos a ver si usted es arrecha», hizo pensar a algunos que quien está detrás de la cuenta @Bombillo2022 es una mujer.

Seguidamente exhortó a la persona de la siguiente manera: «Dejen el jueguito, viven nada más que para el divisionismo. Se embarcaron en una vaina que llamaron comité (alusión al Comité de Búsqueda de Carlos Lanz, al que perteneció María Alejandra Díaz), que la hicieron unos sinvergüenzas, incluyendo unos asesinos».

El 16 de julio, María Alejandra Díaz retuiteó un tuit de la profesora de la Universidad de Carabobo Reina Sequera Flores (@reinaseq), en el que califica de «adefesio salarial e inconstitucional» el instructivo Onapre y dice que reduce y elimina los beneficios adquiridos por los trabajadores, culminando el mensaje con un «anularlo ya y restituir derechos vulnerados es urgente».

Díaz también publicó una imagen con el tricolor patrio y el mensaje «deroguen el instructivo Onapre».

Ese mismo día, en su cuenta de Twitter @hojillasilva, Mario Silva volvió a abordar el tema de los divisionistas y la cuenta de @Bombillo2022. Afirmó que el tema de bombillo no es un asunto político, sino un negocio y pidió buscar cuántos retuits le ha hecho esa cuenta a la del exministro Rafael Ramírez @RafaelRamirezC.

Saquen sus propias conclusiones. Yo creo que, para [email protected], NO ES UN ASUNTO POLÍTICO… ¡¡ES UN NEGOCIO!! Como en las radionovelas: «¡Simplemente María!» Les dejo una tarea: Busquen cuantos retuits le han hecho a la «proizima» presidenta. pic.twitter.com/w4VslEhs1m — Mario Silva (@hojillasilva) July 16, 2022

En un siguiente tuit, Silva puso una foto de Rafael Ramírez y preguntó a quién retuitea este a cada rato.

Entre las respuesta a ese tuit de Silva, hay dos que hacen alusión a una misma persona. Alida Freites, de la cuenta @AlidaFreites_tw publicó una captura en la que Rafael Ramírez retuitea un tuit de María Alejandra Díaz Marín, mientras que la cuenta Sorope @Saom1960, tuiteó una respuesta a la pregunta ¿quién es bombillito? Diciendo que se trata de @MariaesPueblo, la cuenta de María Alejandra Díaz.

También hubo respuestas en defensa de la aludida. GGedgar, a través de la cuenta @grateroledgar expresó: «Quien se mete con una mujer se seca. Aun teniendo toda la razón».

Ese mismo día en la noche, durante la emisión de su programa La Hojilla, Silva volvió a dedicar un extenso segmento al tema de «bombillo».

«Me han acusado desde el programa pasado de misógino. Quienes me conocen y quienes me acusan saben que no soy misógino, todos los insultos, toda la barbaridad que han escrito escondiendo su real razón, ocultando sus verdaderos motivos, (como) el plomo, me nutre. Verdugo no pide clemencia», expresó Silva.

A continuación, Silva expresó que el tema es complejo y que va de Venezuela, pasando por «las Españas» hasta llegar a Roma, y que lo que hay es una partida de lacayos haciendo negocio.

«Bombillito sabe que yo sé quién es, no tiene una cuenta, tiene varias… bombillito y todas las cuentas que tiene no es más que un lacayo, un cobrador de quincena, asalariado del señor Rafael Ramírez», acusó Silva.

Sostuvo que Rafael Ramírez está detrás de una conspiración, que engañó a mucha gente, incluyéndole a él y que a través de un señor de apellido Cortez paga a los «lacayitos» que tiene en Venezuela.

Añadió que Ramírez montó un aparataje con el que engañó a mucha gente buena, que Marea Socialista es un producto de ello y que «bombillo» no es más que un eslabón de esa cadena.

«Montaron toda una operación que aún hoy, que lo diga (el ministro de Petróleo) Tarek El Aisami, sobreviven vestigios dentro de Pdvsa; todavía hoy hay resistencia de unos elementos en Pdvsa porque se sigue pagando y se sigue soñando con lo que se soñó con Chávez, dirigir la revolución y naricear a Chávez», señaló.

Relacionó, a través de un tuit que mantiene fijado la cuenta @Bombillo2022 promocionando el libro Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, escrito por el periodista Carlos Herrera, a esa cuenta con una persona llamada Salvador Pimentel, de quien dijo es apoderado de Carlos Herrera, asesor de la oposición y columnista del diario El Nacional. Mostró dos fotos, una individual de Pimentel y otra en la que aparece junto a David Howell, exjefe de la CIA entre 2011 y 2012.

Silva añadió, mostrando una foto, que el jefe mayor es Rafael Ramírez.

Además, aseguró conocer un documento denominado Hacia un acuerdo democrático, unitario preelectoral, firmado por el Grupo La Colina, y sostuvo que, de acuerdo al documento, «van por un golpe de Estado».

Resaltó que el documento habla de concurrir (la oposición) a las elecciones presidenciales de 2024 con la mayor cantidad viable de actores políticos y sociales, incluidos sectores con vocación democrático que en el pasado apoyaron al régimen en el poder, es decir, disidentes del chavismo.

Candidatura presidencial

Ese mismo día, María Alejandra Díaz retuiteó un tuit de la cuenta de LaPelonaEstuPastor, @EstupLapelo, que mostraba una carta firmada por David Morales Cabrera dirigida a Mario Silva.

«Señor Mario Silva, si algo tenemos los que estuvimos apoyando este proceso desde 1992 es que hablamos claro y directo. No le tememos al debate. Eso lo aprendimos del comandante. Busquemos la justicia de nuestras acciones, seamos tolerantes… ¿Cuál es el problema que para las próximas elecciones en la izquierda venezolana se generen otras opciones distintas a Nicolás Maduro Moros? Nicolás Maduro Moros ha hecho su trabajo como líder ante los embates y dificultades desde 2013… Ya tiene casi 10 años soportando infinidad de presiones a nivel nacional e internacional. Ya hizo su trabajo… Sin embargo, viene el tiempo de oportunidades presidenciales al menos para Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Rafael Lacava, María Alejandra Díaz y cualquier otro ciudadano que pretenda ofrecer sus servicios al país».

Y es que el nombre de María Alejandra Díaz viene impulsándose en el llamado chavismo crítico como posible candidata presidencial. Muchos son los tuits que aparecen en la red social cuando se pone su nombre al lado de la palabra presidenta en el buscador. La propia cuenta @EstupLapelo mostró en agosto de 2021 una supuesta encuesta en la que Díaz aparece con el mayor apoyo entre las posibles candidatas a la presidencia de la República con miras a 2024.

#MemoriaVerdadYJusticia

… Ante una situación sobrevenida:

Si en Venezuela se propusieran damas a las elecciones presidenciales, quienes serían a su entender las candidatas: (Fin del Patriarcado) — LaPelonaEstuPastor (@EstupLapelo) August 18, 2021

Luego de la tormenta desatada en las redes sociales a partir de las afirmaciones de Mario Silva, María Alejandra Díaz negó estar detrás de otras cuentas distintas a la de @Mariaespueblo.

Campaña de ofensas

El 19 de julio la abogada Olga Álvarez, quien conduce un programa de televisión en el canal Tves, preguntó a través de su cuenta @AmalCandanguera: «¿A qué se debe la campaña de ofensas, intriga, mentiras y manipulaciones de unas cuentas desde el sábado? Revisé esas cuentas y atacan al presidente Nicolás Maduro, a nuestra FANB. Recomiendo Spam y bloqueo con ellos».

Álvarez adjuntó un tuit publicado en la cuenta Alicandanga (@alirio1504), en la que le acusaban de estar en contra del pueblo. «Es una lástima que @AmalCandanguera se quedara de ese lado, fue su decisión. Pero dónde están @pasquicurcio y @MariaesPueblo sí lo sabemos, están de este lado defendiendo al pueblo», decía el mensaje de Alicandanga, que acompañaba su tuit con fotos de la economista Pasqualina Curcio y María Alejandra Díaz.

Previamente, en su programa del día 16 de julio, Mario Silva afirmó que habían metido en el «paquete» a Pasqualina Curcio y pidió no meterla en eso. Silva retuiteó el tuit de Olga Álvarez ese mismo día.

Siguen las protestas y la polémica

El jueves 21 de julio se realizó una nueva protesta de trabajadores públicos en contra del instructivo de la Onapre. Se congregaron en la avenida Urdaneta y tenían previsto movilizarse hacia la sede de la Vicepresidencia, pero en esta oportunidad se acordonó la zona con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional (GN), por lo que los manifestantes desviaron el trayecto hacia la sede de la Fiscalía General de la República.

En esa oportunidad fue detenido el dirigente sindical Ángel Castillo, militante del Partido Comunista de Venezuela. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo aprehendieron cuando regresaba a la sede del PCV ubicada en la parroquia San Juan.

PCV advierte de una campaña «anticomunista» desde las filas de Maduro y el PSUV

El PCV aseguró que la detención de activistas del movimiento sindical obedece a un intento, por parte del gobierno, de intimidar y amedrentar los reclamos que hacen los trabajadores ante las políticas neoliberales que aplica el Ejecutivo.

Yul Jabour, miembro del Buró Político del PCV relató que, además de la detención de Castillo, los funcionarios del Sebin agredieron a la dirigente Adelaida Zerpa, que fue empujada por ellos y resultó lastimada.

María Alejandra Díaz se pronunció a favor de la protesta de los trabajadores, publicó nuevamente varios videos de la movilización y manifestó su solidaridad con Adelaida Zerpa, recordando que la protesta pacífica es un derecho constitucional.

Un día después seguía prendida la polémica, Mario Silva retuiteó un tuit de la cuenta titulada El Método Rasputín (@ElmetodoRas) en el que este publica la captura aparentemente (no nos fue posible ubicar el tuit) de un tuit de la cuenta @Aguilarevelde15, (cuyo titular se identifica como Wilfrido Rincón y que muestra una imagen en la que aparece María Alejandra Díaz en el medio de Simón Bolívar y Hugo Chávez y con el siguiente texto: «@AmalCandanguera La reto a usted también abogada, den respuesta sobre mi denuncia y exija usted también la investigación, si no lo hace será otra traidora, otra hipócrita más que se guinda de la memoria de Chávez, pero no exige justicia para él. La reto como a Mario Silva«.

Ese mensaje está dirigido a Olga Álvarez, titular de la cuenta @AmalCandanguera y hace referencia a la solicitud de investigación sobre la muerte de Hugo Chávez que viene pidiendo la cuenta @Aguilarevelde15 desde hace unos meses.

Silva publicó una serie de tuits refiriéndose a esa publicación. «Revelde», se burló en el primero con unas caritas de risas; en otro pregunta ¿dónde anda bombillito? Y en uno más expresa «un bombillo ‘reveldeciente’ ¡Qué magia! Tiene una habilitad para cambiar de cuentas… y de pistolas, pero las balas son las mismas. Rasputín (@ElmetodoRas) es un viejo Re velde».

Nuevas cuentas en la mira

El sábado 25 de julio, Mario Silva volvió a enfilar baterías contra algunas cuentas de Twitter. En esa oportunidad se refirió a la cuenta Mamba Negra (@4F_Mamba) y acusó a la persona de esta cuenta de ser extorsionador.

«Toditos son una cuerda de extorsionadores, sinvergüenzas, ha extorsionado gente, es la manada de gente que anda ahorita como locos. Sigan, ataquen, está bien bueno porque la gente se está dando cuenta de quienes son ustedes», expresó Silva.

“Mario Silva me acusa de extorsionador sin ninguna prueba. Yo invito a @hojillasilva que ponga la denuncia y nos vemos las caras en el @MinpublicoVEN. El pueblo sabe quién soy yo y sí cree en mí. Te aseguro que más del 80% de los tuiteros chavistas no cree ya en ti!!” Fue la respuesta de Mamba Negra en la red social Twitter.

Mario Silva me acusa de extorsionador sin ninguna prueba. Yo invito a @hojillasilva que ponga la denuncia y nos vemos las caras en el @MinpublicoVEN El pueblo sabe quien soy yo, y si cree en mí. Y te aseguro que más del 80 % de los tuiteros chavistas no cree ya en ti!! pic.twitter.com/jazZutDEEW — Mamba Negra (@4F_Mamba) July 25, 2022

La cuenta @Aguilarevelde15 respondió a Mama Negra lo siguiente: «A mí también me lo dijo… Y dijo que he extorsionado a varias personas. El ministerio Público debe atender esa denuncia del excelentísimo sr Diputado Mario Silva y levantar un expediente».

La polémica continúa.



