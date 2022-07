Maestros dicen que no volverán a clases en septiembre «si no reciben bono de vacaciones»

Maestros protestaron este miércoles frente al Ministerio de Educación, en Caracas, para exigir el pago del bono vacacional que, hasta la fecha, no han recibido.

De acuerdo con el material audiovisual compartido por la periodista Vanessa García, una doncente visiblemente molesta alzó la voz en nombre de sus colegas, para alertar que no volverán a las aulas de clase en septiembre, hasta tanto no reciban el pago antes mencionado.

«Los educadores van a llegar a septiembre y aunque tengan alumnos, si no han tenido vacaciones perfectamente pueden no incorporarse a sus actividades, ni en septiembre ni en octubre», vociferó la manifestante cuya identificación no se refleja en el video.

«Si no hay vacaciones, un docente, por su salud y bienestar de la educación, no puede ir a trabajar si no ha restituido su fuerza física y su fuerza mental. Un trabajador de la educación no puede trabajar con niños si no se ha recreado, porque no tiene la paz mental ni la tranquilidad para tratar con niños y adolescentes, entonces se convierte en un trabajador que no está en capacidad para eso», agregó.

Según una publicación en la cuenta oficial del Ministerio de Educación en Twitter, el bono vacacional , así como la segunda quincena de julio fueron pagadas; también el ajuste salarial y el bono recreacional de jubilados y pensionados.

El bono vacacional va dirigido a los trabajadores activos del Ministerio de Educación y establece el pago de 88 días, mientras que el recreacional está dirigido al personal jubilado y pensionado del gremio, quienes reciben pago de 60 días.

Desde la cuenta Educación Primero, aseguran que el pago de este bono fue «fraccionado» y que desconocen qué porción se pagó, bajo qué cálculo ni cuando pagarán el resto.