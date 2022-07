Tostadas con aguacate y huevo, una delicia saludable

El desayuno me encanta, sobre todo cuando tengo tiempo de prepararme uno que me guste especialmente y eso suele suceder los fines de semana aunque entre semana también recurro a desayunos como el de esta receta, que no llevan nada de complicación. Repletos de ingredientes frescos y sabrosos, se pueden hacer todo tipo de combinaciones tanto dulces como saladas para empezar el día.

Estas tostadas con aguacate y huevo son una delicia saludable y están listas en pocos minutos. Descubre con qué elementos podemos aliñarlas para potenciar su sabor y conoce trucos para cocer los huevos y para que las tostadas se mantengan bien crujientes.

La clave está en tener costumbre de cocer huevos y dejarlos en la nevera hasta una semana para utilizarlos cuando queramos, así optimizamos el tiempo ya que nos supone lo mismo cocer 1 que 6 y tan solo tener que pelarlos en el momento es un pequeño placer. Sin duda se trata de un desayuno fantástico pero también se pueden tomar como almuerzo o incluso como cena rápida.

Si te pasa como a mi que te encanta el momento desayuno te animo a darte una vuelta por nuestro recopilatorio de los mejores desayunos y brunch para preparar en casa, muy ricos y fáciles, seguro que te da muchas ideas. Sin irnos de los desayunos salados encontrarás los clásicos huevos revueltos con bacon (que también puedes regar con la salsa holandesa), los irresistibles huevos benedict o benedictinos, ¡te van a quedar perfectos!, estos crepes salados con salmón, queso y rúcula o el sándwich «Ses Illetes» de salmón, aguacate y huevo que puedes transformar en una rica tostada incluyendo los mismos ingredientes que lleva.

Y si te interesa dominar las técnicas de cocina relacionadas con huevos aprende a elaborar huevos escalfados o huevos poché y continúa sabiendo cómo hacer un huevo pasado por agua, con tiempos y trucos, aprender a hacer un huevo frito perfecto, cómo hacer una tortilla francesa perfecta o cómo cocer huevos y el tiempo de cocción de un huevo duro perfecto e incluso cómo cocer huevos de codorniz, con tiempos y trucos para pelarlos.

Ingredientes para hacer la receta de tostadas con aguacate y huevo, una delicia saludable (2 personas):

1 huevo (o 2 si te gusta con extra de huevo).

1 cucharada sopera de vinagre.

1/2 aguacate. Lo ideal es que esté un poco maduro y cremoso.

Unas gotitas de zumo de lima.

2 rebanadas de pan o 4 si son pequeñas.

Pimienta negra molida.

Pimentón dulce.

Aceite de oliva virgen extra y sal o escamas de sal.

Preparación, cómo preparar tostadas con aguacate y huevo, una delicia saludable:

Empezamos cociendo los huevos, yo siempre aprovecho para cocer varios a la vez. Pon un cazo u olla con abundante agua a calentar (que los huevos después queden cubiertos por completo), un poco de sal y una cucharada sopera de vinagre, y el fuego a temperatura media-alta para que llegue a ebullición. Cuando el agua esté hirviendo introduce los huevos con cuidado en el agua (puedes hacerlo con una cuchara), baja un poco la temperatura del fuego y cuécelos 11 minutos. Cuando estén cocidos déjalos en un bol con agua fría, cambiando el agua varias veces si es necesario para que los huevos se enfríen y no se sigan cociendo. Corta las rebanadas de pan y tuéstalas hasta que estén un poco doradas. Cuando estén listas colócalas sobre una rejilla para que se enfríen y se mantengan crujientes. Abre el aguacate por la mitad, retírale el hueso y con una cuchara recoge toda la carne de una mitad y ponla en un bol. Échale un poco de sal y unas gotitas de zumo de lima y cháfalo con un tenedor hasta que esté cremoso pero con grumos. Añade un poco de aceite de oliva, mezcla de nuevo y reserva. Pela el huevo duro y córtalo en rodajas. Yo tengo un utensilio que utilizo casi a diario y me facilita mucho la tarea, tan solo necesitas poner el huevo y pasarle los hilos por encima para que quede cortado. Para montar las tostadas coge el pan y ponlo en un plato. Extiende por encima la mezcla de aguacate con su aliño. Reparte el huevo sobre las tostadas. Termina aliñando con un poco de pimienta negra molida, pimentón dulce, un poco de sal en escamas o sal fina y un chorrito de aceite de oliva.

Tiempo: 10 minutos más el tiempo de cocer el huevo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lleva las tostadas a la mesa recién montadas ya que si pasa tiempo verás que se blandean un poco por todo lo que llevan encima. Si quieres prepararlo con antelación puedes tener huevos cocidos y en la nevera del día anterior o incluso antes pero todo lo demás deberás hacerlo al momento para que el pan esté crujiente y el aguacate no se oxide.

Disfruta con la deliciosa combinación de texturas ya que hay un potente contraste entre el huevo y el aguacate que son más bien tiernos y cremosos y el pan crujiente. Además es fantástico comprobar en la boca lo bien que encajan los distintos sabores entre sí y con este aliño te quedan unas tostadas de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de tostadas con aguacate y huevo, una delicia saludable:

Hay combinaciones casi infinitas para unas tostadas con aguacate, por ejemplo puedes cambiar el tipo de pan y utilizar un mollete o un pan de centeno o con semillas.

Modifica el aliño y adáptalo a tu gusto, sustituyendo la lima por limón, el pimentón dulce por pimentón picante o incluso comino o curry y añadiendo otras hierbas a tu gusto como el cilantro, el eneldo o el orégano por ejemplo.

Añade otros ingredientes para darle más vida aún a esta tostada, por ejemplo un poco de salmón ahumado, bacon a la plancha, jamón serrano o jamón cocido, atún o bonito… con todos queda de 10.

Consejos:

Sigue las indicaciones para cocer los huevos, tanto de tiempo como de enfriado posterior, para evitar que a la yema le salsa esa desagradable capa color verde. Si le sale porque te has despistado y los has cocido de más no te preocupes porque se puede comer igualmente, pero estéticamente no es lo ideal.

Si al tostar pan lo sacas de la tostadora y lo pones en un plato enseguida verás que por abajo se crea vapor y empieza a humedecerse, lo que le quita el fantástico toque crujiente que había conseguido. Recuerda entonces dejar el pan tostado sobre una rejilla hasta que se enfríe o incluso lo puedes dejar en la propia tostadora unos minutos después de que haya saltado.