Zonas Económicas Especiales son la negación del chavismo Claudio Fermín

El dirigente del partido Soluciones Para Venezuela, Claudio Fermín declaró este martes que Maduro ha hecho todo lo contrario a lo que buscó hacer Hugo Chávez: «Zonas Económicas Especiales son la negación de su propia tesis».

«La eliminación del control de cambio, la eliminación del control de precios, el no expropiar más que Chávez lo hacía a diario, las zonas económicas especiales, la apertura del mercado de capitales. Es decir, sin alguien sabe que la estrategia es errada y que ha dado resultados infames es el propio gobierno», expresó en el programa Vladimir a la Carta.

«Las zonas económicas especiales no es más que la instrumentación de todo un compendio programático que es la negociación de lo que ellos han estado promoviendo durante este 20 años. Por supuesto no lo van a decir, pero es la negación de sus propias tesis».

Según nota de prensa, Fermín también habló sobre las presidenciales de 2024 y dijo que formarán una tercera vía. «Hemos creído en conformar una tercera vía, una alternativa distinta a los dos extremos. Yo he sido leal a esa tesis… Nosotros no creemos en la polarización extrema, no creemos en regímenes autoritarios que todo lo concentran y todo lo deciden. Tampoco creemos en quienes hicieron El Festín de Baltasar con Monómeros y con Citgo. Tampoco creemos que haya que premiar los festines de Cúcuta en sus discotecas».

«Hay quienes han planteado una tercera vía pero andan viendo cómo buscan una sombrita en uno de los dos árboles grandes».

Al ser consultado sobre una candidatura unitaria, Fermín contestó: «a mí me parece lo más lógico y lo más democrático, que se presente un abanico de candidatos en una elección presidencial».

«Las próximas elecciones en Venezuela son dentro de dos años y medio, nosotros en Soluciones para Venezuela, entendemos la importancia de ese tema pero la política tiene que recibir un contenido más allá de lo electoral… Esa agenda que está reclamando candidato presidencial ya, primarias; esa agenda política debe incluir solucionar los problemas del día a día del venezolano, el salario, servicios públicos, defender las zonas económicas especiales, la liberación de los sindicalistas, etc».