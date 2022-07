▷ Habitantes del municipio Mara del Zulia denuncian otro derrame petrolero #28Jul

Trabajo de: www.radiofeyalegria.com

En la comunidad Santa Fe Las Playas, ubicada en la parroquia Ricaurte del municipio Mara, Zulia, se registró un derrame petrolero hace tres semanas, que ha afectado a cerca de 50 familias que allí hacen vida, y que dependen de la pesca para poder alimentarse.

Dicha comunidad es habitada por población indígena, que es de escasos recursos económicos. Este jueves 28 de julio, la señora María González declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que si no pescan, no comen.

“Hace tres semanas hubo un derrame de petróleo fuerte, que las redes se dañaron, el petróleo las deterioró todas, las almejas se murieron y el petróleo llegó hasta la orilla”, detalló.

Cabe resaltar que con las almejas que lograr recoger logran comer o hacen trueque. Es decir, lo intercambian por algún kilo de alimento.

González explicó que acudieron a PDVSA, donde sostuvieron una reunión y la respuesta que obtuvieron fue que “no tenían recursos para poder limpiar las orillas de la playa, que tendrá que venir el marullo y que se lleve eso con el tiempo”.

Igualmente han acudido a otras instancias del gobierno como la alcaldía y el concejo municipal de Mara, y tampoco han recibido una solución oportuna.

Sobreviven vendiendo mamones

Actualmente, los habitantes de la comunidad Santa Fe Las Playas están sobreviviendo con la venta de mamones.

“Nosotros vamos a donde están los propietarios de la mata de mamones para que nos fíen los tobos, luego salimos a vender y de allí medio comemos”, explicó.

Otra opción a la cual han recurrido las personas afectadas es trasladarse hasta Santa Cruz de Mara, en donde ofrecen limpiar los patios de algunas casas a cambio de recibir un kilo de alimentos.

“Lo importante es traerle algo a los muchachos porque no saben esperar, ellos no entienden cuando no hay comida, porque son niños”, lamentó.

A diario se registran derrames petroleros en el Lago

El director de la Fundación Azul Ambientalista en el estado Zulia, Yohan Flores, informó que Mara se ha convertido en el epicentro de los derrames petroleros desde el pasado 12 de junio, fecha en la que iniciaron los derrames excesivos de crudo, y que se han prolongado al resto de la región afectando los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas y Maracaibo.

Flores indicó que en el lago “se derraman entre 300 y mil barriles diarios de petróleo producto de la falta de mantenimiento e inversión de la industria petrolera”.

Por otra parte, el defensor ambientalista explicó que los pescadores son los grandes perjudicados porque “cuando pescan, pescan peces llenos de petróleo”. Asimismo, señaló que la actividad pesquera es alta, si los derrames petroleros no se abordan a tiempo habrá un retroceso económico importante que afectará la exportación de cangrejos.

PDVSA activó un plan de saneamiento

El pasado 23 de junio Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció la activación de un plan de saneamiento y restauración ambiental en las orillas de los sectores Puerto Cabello, Palmarejo de Mara y otros puntos de las costas del municipio Maracaibo. Dicho plan incluyó la recolección de material petrolizado en las orillas.

Además, “se seguirán coordinando los sobrevuelos programados para la identificación de cualquier evento que pueda registrarse en las instalaciones lacustres y que requiera una atención oportuna de la estatal”, rezaba la nota de prensa.

