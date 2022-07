▷ “Se necesita mucho dinero para poner a funcionar los laboratorios” #28Jul

Trabajo de www.eltiempove.com

El presidente del Colegio de Bionalistas del estado Anzoátegui, Alexis Irigoyen, manifestó que la falta de equipos, reactivos y personal mantiene inoperativos a 95% de los laboratorios públicos para la realización de exámenes químicos.

“Se necesita mucho dinero para poner a funcionar esas instalaciones. Imagínate cuánto puede costar reactivar el laboratorio del hospital Luis Razetti, en donde había 13 bionalistas en el turno de la mañana y ahorita sólo hay dos, en la tarde eran cuatro y queda uno; mientras que el servicio de guardia no funciona debido a la crisis hospitalaria”, expresó.

Según Irigoyen, en este centro de salud, el principal de la entidad, actualmente sólo se realizan algunas pruebas como hematología, glicemia y VDRL a ciertas emergencias que puedan registrarse. Ante esto, de un promedio de 300 pacientes que solían atender anteriormente, calcula que ahora la cifra no alcance a 50.

Complemento

La presidenta del Colegio de Enfermería en la entidad, Zuleida Cuiba, señaló que los médicos necesitan más que el resultado de una prueba para realizar un diagnóstico.

“Ellos requieren el examen de orina y pruebas de marcadores virales, entre otros. Pero si llega lo necesario, por ejemplo, para hacer exámenes de orina en los centros públicos, entonces no hay para la hematología y así estamos. Los familiares y los pacientes siempre tienen que recurrir a laboratorios privados para hacer los exámenes. La Constitución dice que la salud es un derecho y es gratuito”, resaltó.

Por otro lado, la secretaria general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS) en la entidad, Janet Cuiba, comentó que los trabajadores sanitarios tampoco escapan de la crisis que atraviesan los laboratorios.

“En estos días vino una compañera de Onoto que necesitaba una tomografía y unos exámenes y no sabíamos qué hacer con ella, porque en ningún centro de salud del estado funcionan los servicios auxiliares. No tenemos rayos X, no tenemos laboratorio, no tenemos tomógrafos, ni ambulancias, no tenemos nada. Eso afecta a los trabajadores de los hospitales que tienen prioridad en el sector para ser atendidos de manera inmediata y muchas veces se nos mueren porque no podemos auxiliarlos y porque ellos no tienen dinero para pagar en la parte privada”, enfatizó.

