Bachilleres rechazan resultados de las asignaciones de la Opsu

1435768

Caracas.- Este miércoles, 27 de julio, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) reveló los resultados de las asignaciones del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) Universitario 2022. Sin embargo, una gran cantidad de bachilleres y usuarios de Twitter rechazaron los resultados obtenidos, inclusive, la abreviatura Opsu era tendencia en Twitter por la cantidad de personas que estaban compartiendo sus resultados.

Los usuarios alegaban que la Opsu les asignó una carrera que no estaba entre sus opciones seleccionadas, en ciudades lejanas a las que residen o que jóvenes con buen promedio académico no fueron asignado a ninguna universidad.

“No entiendo cómo estoy entre los mejores promedios de Caracas y no quedé en ninguna carrera que puse en la Opsu”, apuntó la usuaria @esNikitaa.

Por su parte, el padre de un joven refirió: “Mi chamo con promedio de 92 no quedó seleccionado en ninguna carrera por la Opsu (yo tampoco es que esperaba mucho del ente), la página no da opción de modificar carrera y tampoco permite imprimir certificado de participación, pero que se puede esperar si eso lo maneja la Lucena”.

El usuario calificó las asignaciones de la Opsu como una falta de respeto a la inteligencia de esos jóvenes porque, según detalló, su nieta tiene un promedio de 98 en base a 100 y no fue asignada a ninguna universidad.

La joven @DanielaSwan2012, por su parte, expuso que se graduó de bachillerato cunlaude y la Opsu no le asignó ninguna de las carreras que solicitó. “Me gradué cunlaude con menciones y méritos en mi estado cada año y la Opsu no me puso en la carrera que pedí (estudios internacionales) sino que me asignó en MEDICINA que no puse de opción y en ZULIA que está lejísimos de caracas y es el infierno”, aseveró.

La usuaria @MaryCh16849006 también aseguró que su hija tiene un excelente promedio de bachillerato y fue asignada en una carrera que no estuvo entre sus opciones, tampoco le gusta y, además, está en otro estado, por lo que exigió a Tibisay Lucena, actual ministra de Educación Universitaria, que asignen cupos en base a las opciones de los bachilleres.

Puedes leer más quejas de los usuarios a continuación:

Parece que decidieron cumplir con las «Carreras prioritarias» para la nación llenando unos cupos, pongan en el buscador de tuiter opsu y verán la gente quejándose que los asignaron a carreras que ni solicitaron y en otros estados del País. — Alejandro. (@alejotuits) July 27, 2022

No entiendo cómo estoy entre los mejores promedios de Caracas y no quedé en ninguna carrera que puse en la opsu — Nicole (@esNikitaa) July 27, 2022

La asignación de la OPSU, a los bachilleres el día de hoy, es una falta de respeto a la inteligencia de esos jovenes; verbigracia, mi nieta con un promedio de 98 en base a 100 no fue asignada a ninguna universidad y viene de un Colegio Católico subsidiado. Cuál fue el criterio — Douglas Peña (@DouglasPea1) July 27, 2022

Mi hija con una discapacidad motora le ha puesto un mundo a sus estudios con la ilusión de estudiar una carrera universitaria, ilusión que hoy la OPSU se encargó de desvanecer. Quisiera saber como calcularon el índice académico de cada bachiller. — Yilda Montes ⚘ (@yilda_montes) July 27, 2022

QUIERO UN PAÍS COMUNISTA DICEN

me gradue cunlaude con menciones y meritos en mi estado cada año y la opsu no me puso en la carrera que pedí (estudios internacionales) sino que me asignó en MEDICINA que no puse de opcion y en ZULIA que está lejisimos de caracas y es el infierno — 🌟Cosquillas2012🌟 (@DanielaSwan2012) July 27, 2022

La opsu me dió un cupo pero para educación inicial, o sea no estaba en ninguna de mis 6 carreras??? — Uncle Lew (@Lewwwxd) July 27, 2022

#opsu mis hijas ambas presentaros la 1 coloco para estudiar ciencias es decir bioanálisis – psicología- enfermeria- en caracas y le salió mecánica marítima en la Guairá 🙎 y a la 2da no le salió nada de nada que de cosas con esta gente — JUANA SALAZAR (@JUANASA18295170) July 27, 2022

No entiendo @TibisayLucena8 , mi hija con excelente promedio salió en una carrera que ni le gusta, ni le interesa, ni puso entre sus opciones; para rematar en Monagas. ASIGNEN cupos en base LAS OPCIONES, no al azar sin considerar el perfil del estudiante. #OPSU das risa. — Mary CH (@MaryCh16849006) July 27, 2022

Una burla los resultados de la OPSU colocaron las carreras que les dió la gana y la ciudad pareció y sin derecho a la opción de cambios una total burla — Lucky (@ParraLucky) July 27, 2022

La misión de la OPSU este año fue despoblar CCS sin duda… Leí un caso que lo mandaron a Tucupita!! WTF — Naiguel J Baspe (@Naiguels) July 27, 2022

Redacción El PitazoVista_3

Redacción El PitazoVista_3