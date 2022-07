Comunidad LGBTIQ+ Exigen remover la inmunidad a 2 diputados

Miembros de la comunidad LGBTIQ+ protestaron este jueves frente a la Asamblea Nacional para exigir que le quiten la inmunidad a dos diputados, porque consideran que sus discursos atentan contra este grupo de personas en Venezuela.

Al menos 30 ciudadanos se congregaron a las afueras del Palacio Legislativo gritando consignas relacionadas con el respeto hacia su comunidad. Esto ante las opiniones realizadas por los diputados Franklin Duarte y Maribel Castillo en el programa Primera Página, de Globovisión.

El representante de la comunidad sexodiversa, Coddy Campos, afirmó que los parlamentarios hicieron mensajes de odio. A su juicio, esto ha generado campañas contra los movimientos LGBTIQ+ y contra el movimiento feminista en Venezuela.

Comunidad LGBTIQ+ exige respeto

«No son opiniones, son comentarios de odio, y son mensajes que se le están lanzando a la gente para que atente contra nosotros. No es una opinión cuando tú dices que los homosexuales, lesbianas y trans atentan contra la raza humana. Estás haciendo un llamado para la persecución y el asesinato de nosotras y nosotros», comentó Campos.

Además, indicó que las afirmaciones que otras mujeres hicieron en ese mismo programa sobre terapias de conversión de género están completamente desfasadas en el siglo XXI.

«Estas terapias son reconocidas ante las Naciones Unidas como una tortura para la comunidad LGBTIQ+, y lo dicen abiertamente en televisión», agregó Campos.

Richelle Briceño, también activista por los derechos LGBTIQ+, aseguró que una persona que piense así no puede optar cargos en el Poder Legislativo.

«Si no están conscientes de lo que representa la garantía de la preeminencia de los derechos humanos, no pueden seguir ocupando espacios en el poder, ni toma de decisiones en el país. No pueden seguir siendo diputados, no pueden seguir siendo alcaldes, gobernadores y mucho menos presidentes», dijo.

«Para eso nosotras y nosotros estamos garantizando un nuevo movimiento para exigir que se garantice el respeto a los derechos humanos en este país. Por eso nos estamos haciendo copartícipes de la política venezolana», concluyó Briceño

