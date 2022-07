España | Álvaro Soler, a punto de estrenar ‘Candela’ como nuevo single

Álvaro Soler está de vuelta por todo lo alto. El artista está preparando un recopilatorio musical muy especial para celebrar todos estos años en la música, y para ir abriendo boca a sus fans, ha anunciado el lanzamiento de una canción inédita.

Bajo el título de Álvaro Soler The best of 2015-2022, se trata de un proyecto en el que el artista ha reunido en total, 19 canciones, entre las que sus fans se encontrarán con muchos de sus mayores éxitos, canciones que le han llevado a lo más alto de la industria musical.

Por otro lado, Álvaro Soler también ha anunciado el lanzamiento de un tema inédito, del que ya se conoce que se titulará Candela y en la que el artista ha trabajado junto a Nico Santos. Una canción con la que seguro que el artista vuelve a sorprender a sus fans.

Su colaboración no es la primera, pues ambos artistas ya se unieron en canciones como Fuego o Unforgettable. De esta forma, una vez más, la amistad entre Nico y Álvaro Soler se vuelve a materializar de nuevo en una nueva canción.

Por otro lado, en el recopilatorio Álvaro Soler The best of 2015-2022, los fans del artista podrán encontrarse con «desde canciones de amor agridulces cargadas de honestidad y una melancolía insaciable, hasta temas profundos con una percusión delicada y notas orquestales pasando por un pop alegre y orgánico con influencias de la música dance y el flamenco». Tal y como se puede leer en el comunicado que ha emitido el equipo del cantante y compositor.

Un álbum para el que aún habrá que esperar un mes, pues verá la luz el próximo 26 de agosto, tal y como el propio artista ha anunciado. Un álbum en el que sus fans se encontrarán, con sus mejores canciones en solitario, pero también con sus mejores colaboraciones musicales.