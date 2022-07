España | «Confío en ver a Monedero entrando en prisión”

“Confío en ver a Monedero entrando en prisión. Y también a Pablo Iglesias”. Lo ha dicho Javier Ortega Smith, secretario general de Vox en La Antorcha de OKDIARIO al hilo de la investigación por blanqueo abierta contra él por la Audiencia Nacional, tal y como adelantó OKDIARIO hace un mes. Según ha podido saber OKDIARIO, la UDEF detectó que Monedero manejó 92 cuentas bancarias entre 2013 y 2019. A una media de 15 cuentas por año. Él asegura ahora que sólo tiene dos, actualmente, con 23.000 euros en total.

Javier Ortega Smith cree que “a Monedero se le debería caer la cara de vergüenza por enriquecerse aquí como hicieron en Venezuela con Chávez. Todos estos comunistas populistas siempre hacen lo mismo: mucho daño, engañar a la gente y enriquecerse para terminar viviendo en chalets como el de Galapagar y, también, cometiendo delitos”.

Javier Ortega Smith dice que “hay que trabajar duro para echarles a patadas del Gobierno en las próximas elecciones y que se marchen democráticamente, pero que se marchen”. Vox dice que seguirá trabajando para juzgarles y meterles en la cárcel: “Después de echarlos, tienen que sentarse en el banquillo para responder por todo lo que han robado, defraudado, engañado y mentido, que da para muchos sumarios y muchos juicios”.

Ortega Smith considera que hasta ahora las causas judiciales contra Podemos, Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero han sido archivadas por injerencias políticas. Y que en ello ha jugado un papel importante en su opinión una fiscalía general del Estado al servicio del gobierno de Pedro Sánchez.

Nuevo fiscal general: “Desfachatez”

Javier Ortega Smith ha pasado por LA ANTORCHA de OKDIARIO tras asistir, como portavoz de Justicia de su grupo, a la comparecencia del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Congreso. Para Javier Ortega Smith, “la comparecencia del nuevo fiscal general ha sido una desfachatez”.

García Ortiz ha reivindicado la labor de Dolores Delgado (de quien era su número dos y ejecutor en la sombra), ha anunciado que seguirá su labor de manera “continuista” y ha negado que su vinculación actos del PSOE afecte a su imparcialidad o neutralidad: “No sé si piensa que los españoles somos tontos”.

Para Ortega Smith es evidente que “el nuevo fiscal general del Estado tiene claras connivencias con el PSOE y es su correa de transmisión”. Para el secretario general de Vox, “está en riesgo el Estado de Derecho porque el nuevo fiscal no va a velar por la independencia de los tribunales de justicia ni va a actuar nunca contra el Gobierno que le sostiene”. “España -dice Ortega Smith- está en riesgo de convertirse en una Venezuela o una Cuba cualquiera”.

Etarras, indepes y los ERE

Para Javier Ortega Smith, “ver a los delincuentes en la calle dice del nivel de nuestra democracia y del estado de derecho”. Mientras -se lamenta el dirigente de Vox- “a los españoles de a pie que trabajamos y que pagamos los impuestos, sí se nos aplica la ley o nos mandan Hacienda con todo rigor y dureza”.

Para Ortega Smith, “otros -en referencia a los socios del Gobierno- tienen patente de corso y bula. Y, si no, tiran de indulto como van a hacer con los ERE”.

Críticas al PP

Por eso, cree Javier Ortega Smith que “el próximo gobierno tendrá que cambiar muchas cosas para poner orden en España”.

Vox insiste en que no podrá quedarse sólo en gestionar la economía: “Abascal ha reprochado a Feijóo que no entre en debates que el presidente del PP considera innecesarios. Nosotros decimos que cuando están juego valores, principios, la libertad, cuando está en juego poder hablar español en Cataluña o en Galicia, nuestra historia, nuestra educación… eso no son debates triviales. Porque para la izquierda ningún debate ideológico es trivial”.

“Algunos creen -dice en clara referencia al PP- que confrontar ideológicamente a la izquierda es perder el tiempo. Cuando nosotros mantenemos debates de este tipo, muchos consideran que son debates superfluos sin enterarse que ahí está la esencia de todo lo demás incluyendo la economía”.