Horóscopo del 28 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 28 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este jueves 28 de julio estos son los horóscopos del día para que sepas como te va ir de a cuerdo con tu signo del zodiaco y las oportunidades que la vida te presenta.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Las estrellas y los horóscopos señalan que este día jueves debes apelar a lo que vive dentro de ti, es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida, en tu carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós.

TAURO

A partir de este jueves debes de dedicarte más tiempo, conoce lo que es mejor para ti en esta etapa de tu vida, Sigue con la dieta, ahora te ves excelente y es mejor continuar con ella. ‘El Mago’ indica que vendrá un negocio nuevo los fines de semana y lo debes aceptar para tener más ingresos. En el amor, un Virgo o Piscis vendrá a tu vida y hablarán de compromisos. Trata de vestir de azul este viernes para que la energía fluya mejor.

GÉMINIS

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente debes de saber esperar el momento perfecto para todo, en el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Y es que, al final de cuentas, se trata de mantenerse a la par, de cerrar un frente común contra las intemperies de la vida. Las discusiones, inevitables, son parte de ese aprendizaje.

CÁNCER

Las estrellas y los horóscopos señalan que este día debes apelar a lo que vive dentro de ti, es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida, en ti carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós.

LEO

De acuerdo con Mhoni Vidente para este jueves debes tener mucha paciencia, este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato, pues de otra manera te arriesgas a que tu trabajo no sea sustentable en el futuro. Para que puedas remediar esta posibilidad, debes aplicar tu intuición, debes saber cuales son tus fortalezas y debilidades.

VIRGO

Durante esta semana has tenido algunas dificultades físicas, propiciadas por no actuar de manera correcta, hay que evitar esos pequeños deslices, y debes apegarte con mayor disciplina a tu cuidado. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su cimiento físico y su seno espiritual, y debes cuidar ambas dimensiones. Es momento de dejar de pretextos relacionado con el trabajo, y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado.

LIBRA

Mhoni Vidente señala que es momento de emprender a partir de este jueves empiezas un negocio los fines de semana que te pueden dar buen dinero. En cuestiones amorosas, ni todo el dinero ni todo el amor, debes entender que tus parejas deben estar contigo más allá del interés. Trata de no mezclar la amistad con los negocios para que ambos sigan su curso natural sin tener que desprenderse, es mejor siempre cuentas claras.

ESCORPIÓN

Según los horóscopos de este jueves para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar. Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu valía. No seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes. Trata de salir a correr, es momento de recuperar tu mejor versión antes de que acabe el año.

SAGITARIO

Una nueva oportunidad laboral llega a tu vida, trata de asistir a la entrevista con un perfume a base de sándalo para atraer la buena suerte y el éxito. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Toda ganancia lleva su dosis de esfuerzo, suerte y dedicación, por lo que si haz encontrado una nueva pasión es momento de seguir ese mismo camino y descubrir a dónde te lleva.

CAPRICORNIO

De acuerdo con los horóscopos de jueves deberás de comer mejor y tratar de hacer más ejercicio, recuerda que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso eso, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz. De manera que sé consciente de tu postura y de tu andar, y de la manera en que te sientas. Ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión.

ACUARIO

Mhoni Vidente nos dice que este jueves deberás hacer oídos sordos a las críticas y concentrarte en tu trabajo, recuerda que tu bienestar económico depende exclusivamente de ti y de lo que consigas, pese a que buscas atajos en la vida, estos no existen y por el contrario podrían meterte en más problemas.

PISCIS

Según los horóscopos de este jueves tendrás que romper las barreras, deberás salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. De manera que termina hoy con esa falsa humildad, y da un paso al frente para demostrar que lo que eres capaz.