Procurador del interinato: «Soy pesimista sobre Monómeros

El procurador especial designado por Juan Guaidó y la AN/2015, Enrique Sánchez Falcón, dijo este miércoles que es “pesimista” sobre qué pasará con la empresa colombo venezolana Monómeros cuando Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia.

“Soy pesimista, porque el reconocimiento de Petro a Maduro ha sido pleno, y el desconocimiento al gobierno interino también; y en consecuencia creo que difícilmente se pueda lograr una solución que permita que Monómeros se mantenga en buenas manos“, expresó en rueda de prensa. “Que se le pase a la dictadura, sabemos lo que eso significa”.

A principios de julio, Petro dijo que había conversado con Maduro y sugirió que le devolverá a Monómeros. «Hay temas prioritarios: abrir el comercio en la frontera, recuperar la frontera de lado y lado, eso implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que están de ambos lados de forma ilegal y cometen múltiples crímenes; y el tercer tema tiene que ver con Monómeros», declaró a W Colombia.

Explicó que Monómeros es importante para la economía colombiana porque Monómeros producía en Colombia la mayor parte de fertilizantes para la agricultura y hoy no lo hace. «Ahora estamos importando a unos precios 3 veces mayores a los que existían antes y esto ha generado el alza de los precios de todos los tipos de alimentos».

Al ser consultado sobre si esto significa que Monómeros pasará a manos de Maduro, Petro expresó «el dueño de Monómeros es Pequiven. Yo no sé si Juan Guaidó o Leopoldo López, o no sé quién sea el dueño puede traer urea subsidiado, pero ahora tenemos un estrangulamiento financiero. No queremos a Monómeros para entregarla y privatizarla. Queremos a Monómeros para mantener la traída de la urea a precios módicos, como era antes y así bajarle el precio a los fertilizantes. Si Guaidó pudiera traer la urea de Pequiven no tengo problema, pero no es posible».

Dip. Pirela: Diputados deben explicar por qué no aprobaron renuncia de gerente de Monómeros

Monómeros Colombo-Venezolanos vuelve a ser el centro de las diferencias partidistas del G4, y esto quedó evidenciado el pasado jueves cuando 7 de los 12 diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN/2015 aprobaron el informe final sobre irregularidades dentro de la empresa petroquímica y que destaca la responsabilidad del gerente general Guillermo Rodríguez Laprea en supuestos hechos de corrupción dentro de la empresa.

José Luis Pirela, diputado por la Fracción 16 de Julio, aseguró que quienes se abstuvieron responden a una línea política que se inclina porque los responsables no sean investigados. Un informe de la Comisión de Contraloría de la AN/2015 concluyó que Juan Guaidó no tuvo responsabilidad en los presuntos hechos de corrupción ocurridos en Monómeros, ya que este «tuvo las manos atadas» para tomar decisiones «por factores políticos».

Votaron a favor del informe: Macario González (VP), presidente de la Comisión de Contraloría, Ismael León (Alianza del Lápiz), Ismael García (VP), Carlos Lozano (Camina), José Luis Pirela (Vente), Marco Aurelio Quiñones (VP) y Elías Bessi (ABP), el resto de los integrantes de la instancia parlamentaria al momento de la votación estaban ausentes, según la página web de la AN/2015.

Pirela sostuvo, este lunes, que los 5 diputados que no votaron a favor del informe que pide la renuncia de Rodríguez Laprea y Diana Bracho -presidenta ad-hoc de Pequiven- están cumpliendo órdenes políticas de sus partidos y los exhortó a explicar sus razones al país. «Lo que se ha pedido desde la Fracción 16 de julio es hacer una auditoría que permita establecer una visión confiable para todos, pero eso lo han impedido los partidos de AD, UNT y PJ, desde que en una sesión de la AN, Juan Guaidó propuso a través del decreto 38, cambios en la junta directiva. Fueron esos partidos los que impidieron que se tomara esa decisión y eso está allí, es la historia, es la verdad que está en las actas de la AN», declaró vía telefónica a ND. «El problema es que se convirtió a Monómeros en reparto de cuotas políticas y la crítica fundamental no es proponer a alguien, sino la capacidad de rectificar y convertirse en celestinos de la actuación de esa junta directiva».