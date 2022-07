▷ #InfografíaIMP Ferrari sigue intratable, Alonso quiere apuntarse a la fiesta #29Jul

Como sucedió en Francia hace una semana, Ferrari parece el coche más fuerte para el Gran Premio de Hungría. Por la mañana fue Carlos Sainz el más rápido y por la tarde, en los Libres 2, Charles Leclerc dio réplica al español, llevándose el mejor crono de la jornada, al que sólo se acercaron un sorprendente Lando Norris y el propio Carlos, ambos a poco más de dos décimas.

El madrileño no se encontró tan cómodo con el F1-75 como en los Libres 1. Con una bajada de temperatura de los 55 a los 46 grados y una barra estabilizadora que no le permitía llegar al límite en el segundo sector, Sainz no pudo mejorar al monegasco. También influyó un Latifi siempre inoportuno, que estuvo a punto de causar una desgracia cuando Carlos estaba en uno de sus mejores intentos y se lo encontró en medio de la curva 5. Este tipo pide la salida de la F1 a gritos. Pese a todo, el vencedor de Silverstone es claro favorito a repetir este domingo en Hungaroring, reseñó el portal Marca.

Habría que preguntarse si el segundo y el quinto de los McLaren suponen un salto verdadero o sólo quitaron gasolina a lo largo del día, algo que nunca ha sido moneda corriente en los de Woking desde la llegada de Andreas Seidl en 2019. Más bien parece que la nueva carrocería llegada en Francia se adapta bien a este trazado, sin que ello signifique que vayan a luchar por la pole.

Los Red Bull, ‘fuera de cacho’

Max Verstappen como cuarto y Checo Pérez como noveno, pisan terreno desconocido para ellos en 2022. El calor les está haciendo mella a los de Milton Keynes de una forma inesperada. Desde el domingo de Austria no parecen los mismos, como si se se hubieran perdido en algún lugar del que no pueden salir. Y pese a ello, el campeón sigue ganando gracias a los regalos involuntarios de Ferrari. Podría haber Mundial si los de Maranello aprovecharan toda su superioridad y si sólo ajustaran algunos mecanismos competitivos que les siguen rechinando, cono los pit-stop o la estrategia.

Alonso, con los mejores

Una hora después de soplar las velas de su 41 cumpleaños, Fernando Alonso se subió al Alpine A522 y primero lo colocó quinto con los medios y finalmente sexto con los blandos, muy por delante de su compañero, Esteban Ocon, que era 13º, a más de medios segundo del asturiano. Está en una de sus pista favoritas, donde tiene algo más que el resto, y podría sumarse a la fiesta del fin de semana, optando al podio si hay algo de jaleo por delante. Sería el broche perfecto a esta mitad de año donde la suerte no le sonríe nunca. Por él no va a quedar.