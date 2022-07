el programa de prevención del suicidio en Mérida explicado por su cofundadora, Fabiana Santamaria

Este miércoles se anunció el lanzamiento en Mérida de la campaña «Aquí Estamos», iniciativa que busca combatir suicidios en la entidad andina. La cofundadora de la iniciativa, Fabiana Santamaria, cree que existen muchas causas del problema pero las principales tienen que ver con la crisis económica y la incapacidad de las personas para manejar los conflictos diarios.

«Aquí Estamos», agregó la también abogada y presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Legislativo del estado, busca llegar a quienes se sienten desorientados y son propensos al suicido a través de actividades culturales y recreativas.

Las fundadoras del programa son Santamaría y la concejal del municipio Libertador de Mérida, Ginne Uzcátegui.

Mérida, como estado, encabeza la lista de suicidios e intentos de suicidio a nivel nacional. Y el 39% de los suicidios a nivel estadal se ubican en la ciudad de Mérida.

En contacto telefónico con ND, Santamaria explicó que frente a este gran problema, Uzcátegui y su persona decidieron tomar cartas en el asunto y ofrecer herramientas y actividades a los merideños para evitar que la cifra de muerte por suicido se siga incrementando. En la última semana de junio, se registraron 5 suicidios y un intento fallido.

«Decidimos generar esta campaña, hablamos con distintos sectores de la sociedad, se sumó la ULA, distintas iglesias, muchas ONG que trabajan el tema de DDHH y decidimos crear una alianza por la vida, llegar a las comunidades, a centros educativos, universidades y dar este mensaje: «aquí estamos».

Sobre los casos, destacó que hay muchos que no se reportan en medios de comunicación porque así lo piden los familiares. «No todo está en la estadística. En Venezuela las estadísticas no están actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia hace un gran trabajo con lo que tiene a la mano», subrayó. «Son las estadísticas que emiten los organismos competentes, sin embargo, sabemos que las cifras no son reales, hay muchos casos que no se reportan y por eso el trabajo es hacer contacto directo con las comunidades para tener mayor y mejor manejo de la situación».

¿Por qué se suicidan los merideños?

En los primeros cinco meses de 2022, se reportaron 137 suicidios en todo el país hasta el 22 de mayo, es decir, más de un caso diario. La mayoría son de adultos aunque se ha visto un incremento de jóvenes y adolescentes, señala una investigación preliminar del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Mérida registra 23 de esos 137 casos de suicidio.

Sobre las posibles causas, Santamaria explicó que son muchos los detonantes de la conducta suicida, pero según psicólogos y psiquiatras expertos en el tema, la mayoría de los casos está vinculado al tema económico, la inestabilidad alimenticia, rupturas de pareja.

«La causa que resume todo esto es el poco manejo que tienen las personas para afrontar los conflictos y para manejar situaciones psicoemocionales, por eso estamos orientados a que la gente pierda el temor a pedir ayuda, a pedir apoyo, que los jóvenes en los colegios y liceos entiendan que no deben tomar los problemas con inmadurez y que deben estar capacitados».

Además, destacó que según estadísticas generalmente se suicidan personas mayores, pero eso ha cambiado. «Hemos visto en el municipio Libertador que han sido jóvenes entre 16 y 21 años, y por eso gran parte de la campaña estará enfocada en estos jóvenes».

«Existe una realidad y es que muchos padres se han ido del país a trabajar y estos jóvenes se han quedado solos o con personas mayores; y lo que nos han comentado algunos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, es que los padres les envían dinero, pero muchos de estos jóvenes usan ese dinero para vicios, cosas que no deberían ser y se quedan enredados en un círculo negativo que los empuja al suicidio».

Conciertos, deporte y charlas

Santamaria destacó que hasta el momento se han sumado a la campaña muchos artistas, cantantes del género rap y enfatizó «la idea es que entre ellos mismos se hablen, acabar con el tabú del suicidio, que todos dejen de pensar que esto es una enfermedad mental y que si vas a un psiquiatra o un psicólogo es porque estás loco».

«Fomentar el deporte y la cultura es algo en lo que nos vamos a enfocar muchísimo. Cuando los jóvenes practican estas actividades que son sanas que les permiten distraerse, pensar en otras cosas, desarrollar sus potencialidades, al estar ocupados, dejan de pensar un poco en la depresión, en los problemas que puedan tener», afirmó.

Este 10 de septiembre, Día mundial de la prevención del Suicidio, realizarán una actividad deportiva con una carrera 5K y y un evento cultural denominado «Festival por la Vida».

«Además de las charlas informativas que vamos a realizar en todos los espacios, vamos a fomentar este tipo de esparcimiento al aire libre, de convivencia familiar y social donde los jóvenes puedan expresarse, puedan drenar las frustraciones o los sentimientos negativos que puedan tener y sepan que hay toda una sociedad organizada en función de este tema y que no deben sentirse solos. La intención es que sea un día de esparcimiento, de relajación donde todos los ciudadanos puedan participar adultos, adultos mayores, que puedan llevar a sus mascotas y que nosotros de esta actividad podamos sacar un mensaje de esperanza».

«Aquí Estamos» también llegará a locales nocturnos de Mérida, donde se exhibirán algunos micros con mensajes positivos, fomentando la vida, la recreación sana.

«La idea es que podamos llegar a todos los jóvenes, pero sin olvidar también al resto de la población que está padeciendo al igual que todos los temas de la crisis económica, la falta de oportunidades y que ningún merideño crea que acabar con su vida es la opción para evadir los problemas».

En 2014 se publicó el primer informe mundial de la OMS sobre suicidios, titulado «Prevención del suicidio: un imperativo global», con objeto de aumentar la sensibilización respecto de la relevancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, así como de otorgar la máxima prioridad a su prevención en los programas mundiales de salud pública.

Además, con este informe se procuró alentar y ayudar a los países a elaborar o reforzar estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública.