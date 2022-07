Familias del sector Manzanillo felices con la presencia del Tren de la Salud

Pese a la fuerte lluvia caída en Margarita este jueves el Tren de la Salud se hizo presente en el sector Manzanillo del municipio Antolín del Campo.

La jornada estuvo dirigida a dar asistencia y apoyo a las familias de escasos recursos, lo que demuestra que es uno de los planes que más crea expectativa entre las localidades.

Se trata de un programa bandera del gobernador Morel Rodríguez y de la Fundación Social Nueva Esparta, Funsone, pues el objetivo es atender las necesidades de salud prioritarias de hombres, mujeres y niños de cada sector de la geografía insular.

Gloria del Carmen Rodríguez, presidenta de Funsone, reveló que es prioridad para el mandatario neoespartano este trabajo pues conoce de pies a cabeza los problemas de los pueblos, sectores, urbanizaciones de Nueva Esparta, razón por la cual está empeñado en impulsar las áreas de producción, turismo, pesca, comercio, entre otras.

Destaca la atención de los ciudadanos con las clínicas móviles que prestan servicios directos de odontología, medicina general e interna, ginecología, citologías, nutriología, pediatría, medicamentos, desparasitación, programa del nutrivaso y asesoramiento legal.

Igualmente reciben asistencia sanitaria en nefrología pediátrica y de adultos, traumatología, otorrinolaringología, inmunización, agudeza visual, evaluación nutricional, despistaje de antígeno prostático y de hipertensión, servicio de peluquería, calificación y certificación a personas con discapacidad.

Destaca que continuó el registro para la colocación del DIU, dispositivo intrauterino que será aplicado oportunamente en una jornada especial cuya fecha será anunciada próximamente.

Testimonios

Omar Subero, vecino de Manzanillo, calificó de perfecto el programa del Tren de la Salud. «Fui atendido en medicina general y me recetaron pastillas que obtuve de forma gratuita para aliviar la tensión. Solo le pido al gobernador créditos para los pescadores», subrayó.

Enriqueta Anuel, profesora jubilada, residenciada en el sector Paraguachí, dijo que el Tren de la Salud es fundamental para las comunidades. «Es excelente, maravilloso. Me trataron muy bien, me tomaron la tensión, me indicaron medicamentos y los recibí sin pagar un bolívar. De verdad Morel tiene 20 puntos como gobernador, por eso Nueva Esparta siempre está con él», concluyó.

