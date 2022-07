La venezolana que cruzó el Darién y falleció en trágico accidente en Nicaragua

Joselyn María José Martel, oriunda de Puerto Cabello, Carabobo, había migrado hace un mes con su hija de 19 años para buscar su bienestar en Estados Unidos

Al menos 13 venezolanos perdieron la vida la noche del miércoles 27 de julio en un trágico accidente de tránsito en el sector conocido como la cuesta de La Cucamonga, en Nicaragua, un viaje que tenía como destino final Estados Unidos. Entre los fallecidos se encontraba Joselyn María José Martel Bermúdez, oriunda de Puerto Cabello, estado Carabobo quien había tomado la decisión hace un mes de migrar de su país en búsqueda del anhelado «sueño americano».

Martel Bermúdez llevaba siete años viviendo en Trinidad y Tobago, fue la primera vez que decidió salir de su tierra natal para conseguir un mejor futuro para ella, su hija de 19 años y el resto de su familia; sin embargo, según lo relatado por su tía Rosana Sequera en una entrevista concedida a El Cooperante, sus sobrinas salieron de la isla caribeña de regreso a Venezuela porque la situación económica en ese país ya no era rentable.

Al llegar a su ciudad natal, Rosana contó que Joselyn duró solo un semanas con su mamá, le dejó un dinero y tomó la decisión de migrar nuevamente junto a su hija, su yerno y su pareja hacia Estados Unidos, pero tomando las peligrosas rutas de la Selva del Darién.

Joselyn María José, quien el 22 de agosto cumpliría 38 años, logró pasar la inhóspita jungla que divide Colombia y Panamá junto a otros paisanos de Puerto Cabello, quienes también iban en el autobús que chocó en Nicaragua, que ocasionó la muerte de 16 personas.

Rosana entre lágrimas destacó que sus sobrinas y ese grupo de venezolanos pasaron días caminando por peligroso caminos, orillas de playa, que son los caminos que en los últimos meses han tomando los migrantes para poder llegar a EE. UU.

Para Rosana es una situación que le destroza «el alma», ya que su sobrina, a quien «prácticamente» crió y vio crecer perdió la vida en tratar de alcanzar una estabilidad económica que la llevó a conseguir la muerte.

María José y su hija Juleana Beatriz Quiñonez Martel tenían la esperanza de llegar a EE. UU. y poder reencontrase con su tía Rossana, quien lleva algunos años viviendo en ese país y quien además sentía la alegría de poder recibirlas, luego de recorrer miles de kilómetros caminando.

«El sueño americano es una quimera, yo que vivo acá y con 63 años trabajó en una escuela partiéndome el lomo, de custodia, levantando peso, a veces me acuesto y me levantó adolorida. Aquí se sobrevive, no es lo que la gente piensa: que llegar a Estados Unidos es un sueño del todo bonito. Siento que hay otras opciones», es el pensamiento de Rosana, quien expresó su desacuerdo con las rutas peligrosas que están agarrando los venezolanos por el popular «sueño americano».