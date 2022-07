Naviera novio María Gabriela Chávez retomó operaciones hacia Margarita

La periodista Ronna Risquez habló este miércoles de Roberto Leyba, abogado, empresario y pareja de María Gabriela Chávez, luego de que se conoció que hace unos días la Naviera Paraguaná -de la que es dueño- retomó operaciones desde y hacia la Isla de Margarita.

En entrevista concedida a César Miguel Rondón, Risquez destacó que ambos están juntos desde hace varios años y que en 2014, Leyba se hizo socio de la empresa naviera Paraguaná, y puso a funcionar varias embarcaciones para hacer rutas entre La Guaira y Margarita. «Él empezó con eso hace unos años, incluso se le abrió una investigación durante la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz por haber comprado una embarcación con sobreprecio de 6 millones de dólares, pero eso quedo así y ahora, retomó nuevamente».

A Leyba también le cerraron varias cuentas en EEUU, precisó, porque sus movimientos no correspondían con reportes y operaciones que el banco consideraba como legítimas. «Movía hasta 500 mil dólares, pero no tenía ingresos muy claros, sin embargo, no se demostró que hubo lavado de dinero, le cerraron las cuentas y ya».

Otra dato «sospechoso» es que en 2020 con la caída del Cártel de Paraguaná, se vinculó a Leyba con la defensa de Kike Smith.

«En 2020 en algunos medios circuló que tras la caída del Cártel de Paraguaná, cuando les incautaron 5 toneladas de droga que iban hacia Aruba y que precisamente habían salido de la Península de Paraguaná (…) se manejó que el bufete al que pertenecía Roberto Leyba había asumido la defensa de esos narcotraficantes que fueron comparados con Pablo Escobar. Eso no se verificó pero circuló con mucha fuerza».

Según la información de la naviera Paraguaná en Twitter, tienen salidas los miércoles a las 10:00 p.m. en la conexión entre Margarita y La Guaira; y los jueves a las 10:00 a.m. desde La Guaira a Margarita.