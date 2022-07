Perú | Excomandos de Chavín protestan en Desfile Militar

“Castillo, delincuente”, fue uno de los carteles que se pudo leer en la protesta en el Cuartel General del Ejercito

Las fiestas patrias siguen sin pasar desapercibido y que es ahora en plena parada militar un grupo de excomandos de Chavín de Huántar, llegaron hasta la puerta del Cuartel General del Ejercito en donde se realizaba la Parada Militar con la presencia del presidente, Pedro Castillo.

La presencia de los excomandos se debía a que no fueron invitados al evento patriótico como cada 29 de julio.

Según el noticiero América Noticias, los manifestantes lograron pasar la seguridad con sus familiares hasta la puerta del Cuartel General del Ejercito.

En la misma línea, los protestaban contaban con banderas y carteles en donde se observaba la frase “Castillo, delincuente”.

Ante esto, un grupo de policías llegaron para retirarlos del lugar, ya que los gritos de protesta se lograban escuchar hasta dónde se encontraba, Pedro Castillo con sus ministros.

Sin embargo, los agentes no lograron evitar parar la marcha, pero esta continua de forma pacífica.

“La invitación se hace todos los años previo a la Parada Militar. Este año no ha llegado ninguna invitación. El Comando del Ejército emitió una posible participación de los excomandos Chavín de Huántar, pero nunca llegó la invitación. Además, prepararon un reemplazo para que desfilen sobre los integrantes de la operación. No es posible que una decisión política, porque esto parte del ministro de Defensa, y se preste para ello el Comando del Ejército. Esta es una afrenta a la Nación y soldados”, declaró Jaime Cabrera, coronel.

“No es verdad que está desfilando el destacamento Chavín de Huántar”, recalcó el veterano.

Cabe mencionar que el Ejercito del Perú afirmó que la compañía Historica de Chavín de Huantar participara en el evento en el Cuartel General.

The post Excomandos de Chavín protestan en Desfile Militar appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redactor web21

Fecha de publicación: 2022-07-29 14:30:38

Fuente