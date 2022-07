“Si Superbigote tiene con qué, ¿dónde están nuestras vacaciones?”

1436188

Educadores activos y jubilados protestaron en Ocumare del Tuy, estado Miranda, este jueves, 28 de julio, para exigir el pago de deudas salariales pendientes, el cumplimiento del contrato colectivo, la cancelación completa del bono vacacional y la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Los manifestantes recorrieron el casco central de la ciudad con pancartas donde se leía: «con salarios miserables no se puede trabajar»; «si súper bigote tiene con qué, ¿dónde están nuestras vacaciones?»; «si nos recortan el presupuesto, nos recortan el futuro» y «no al robo de mis vacaciones».

Los educadores Pablo Baute, Miosotis León e Ignacio Martínez calificaron de chucuto el pago recibido por los docentes nacionales por concepto de bono vacacional, mientras que la Gobernación de Miranda no ha cancelado este beneficio hasta la fecha.

“Las autoridades deben calcular este bono con el salario actual y no con el sueldo del año 2021, como lo impuso la Oficina Nacional de Presupuesto, porque es una miseria. Además, el instructivo de la Onapre reduce beneficios como transporte, antigüedad o profesionalización en 50%. No es justo que como profesionales tengamos un ingreso que no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas”, señalaron los educadores a El Pitazo.

A través de pancartas y vociferando consignas los docentes se hicieron sentir l Foto: Julián Castro

Los maestros dijeron que entre sus exigencias está la firma de un nuevo contrato colectivo y amenazaron con no regresar a las aulas de clases, en septiembre, si sus peticiones no son escuchadas.

“Queremos un salario acorde a la cesta alimentaria familiar, que en el mes de junio se ubicó en US$459,84, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM)”, exigieron.

Rosanna BattistelliVista_4

