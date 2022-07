Apenas Petro tome posesión de Colombia, caso Monómeros estallará en mil pedazos

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González, se pronunció este viernes en torno al tema Monómeros, recalcando que se ha convertido en epicentro de un gran escándalo de corrupción y no precisamente del chavismo, sino del llamado gobierno interino del G4.

En entrevista con Radio Caracas Radio, el parlamentario de la AN/2015 indicó que esa empresa (Monómeros) «está en el ojo del huracán, porque hay elementos para considerar que ha sido víctima de mafias». González recalcó que las autoridades designadas «han tenido un desempeño poco transparente», reseñan en nota de prensa.

El dirigente de Vente alertó que el escándalo está a punto de «estallar en mil pedazos», apenas Petro tome posesión de la presidencia de Colombia. Según expuso González, ya hay conversaciones adelantadas para entregarle esta empresa a Nicolás Maduro.

«Este es un tema que también se está conversando en México, de acuerdo a las informaciones que hemos podido recabar, y que puede llevarse por el medio a varios de sus directivos de Monómeros que fueron designadas por el denominado G4″.

Omar González recordó el parlamentario José Luis Pirela, miembro de la Fracción 16 de Julio, introdujo una denuncia ante la Fiscalía colombiana sobre el caso de posible corrupción. «Hay centenares de trabajadores colombianos afectados por la terrible administración de Monómeros», consideró.

«Es probable, no solo que los actuales miembros de Monómeros sean llamados a declarar y a estar sujetos a una investigación, sino incluso, quienes los designaron. No han sido diligentes en sustituirlos cuando ya había elementos para tomar una decisión de esa naturaleza», manifestó.

González enfatizó que desde esa fracción parlamentaria de la cual también es miembro, han solicitado en reiteradas ocasiones y de manera formal, la destitución de la actual junta directiva por haber elementos de presunta corrupción que se han cometido.

«El pasado mes de diciembre Juan Guaidó llevó el caso a la AN. Nombraron una comisión, que coordinaba el mismo G4, y que no tomó ninguna decisión. Asimismo, la Comisión de Contraloría hizo una investigación a fondo y determinó que hay responsabilidades administrativas y penales contra la actual junta directiva de Monómeros», agregó.

Resaltó que, a esa sesión de la Comisión de Contraloría, no asistieron los diputados de Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y de Un Nuevo Tiempo (UNT); todos miembros todos del llamado G4.

Finalmente, sentenció que «la corrupción, este mal endémico en América Latina que ha empobrecido a nuestros países, no tiene miramientos ideológicos; porque tanto ha sido la devastación del régimen venezolano de Nicolás Maduro, como aparentemente también lo ha sido la del gobierno interino del G4. La Fracción 16J no ha dejado de llevar esta denuncia al seno de la AN, pero han sido sordos para admitir lo que pasa ahí».