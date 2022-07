Oficios en Venezuela son considerados la mejor opción

Los jóvenes venezolanos aseguran que es más factible y rentable capacitarse para hacer oficios en el país a estudiar una carrera universitaria, ya que consideran que pueden generar más ingresos.

Muchos jóvenes aseguran que gastan más en una carrera de estudios superiores que capacitándose para ejercer diversos oficios como mecánico, mototaxista, masajista, manicurista o barbero.

Noticias Todos Ahora preguntó a jóvenes de diversos estados si consideraban que actualmente es más accesible estudiar oficios o carreras universitarias y esto fue lo que respondieron:

Oficios en Venezuela

“Sí, aunque eso depende porque ellos trabajan por la clientela, un día le pueden ir diez clientes y otro uno. También depende de la ubicación del local”, señaló un joven de Lara sobre los oficios en Venezuela.

Nueva Esparta

Carlos Rodríguez, de 24 años de edad, considera que un oficio es más rentable que una carrera universitaria “porque ahorita se gasta más estudiando”.

“Yo era estudiante de mecánica y no me enseñaron nada. Me hice mecánico de oficio y vivo al día, pago mis cuentas y vivo tranquilo”, señaló Rodríguez en una entrevista con NTA. Además, el joven oriundo de Nueva Esparta señaló que “ahorita no toman en cuenta si eres profesional o no. A su juicio, lo que vale es «si sabes hacer tu trabajo perfecto”.

“Ahorita están haciendo más que todo cursos para adecuarte al oficio (…) Más te enseñan en el curso que en las mismas universidades”, dijo el joven margariteño sobre el tema.

Rosmery Victoria Machado, de 21 años de edad, considera que es más rentable un oficio a una carrera, a su juicio un peluquero puede llegar a ganar más que un profesional.

Según Machado, también oriunda de Nueva Esparta, dijo que un corte en la isla de Margarita puede llegar a costar “hasta 5 dólares”.

Bolívar

Luisana Rodríguez, de Bolívar, trabaja con «el diseño de cejas semipermanentes, depilación facial y corporal, Lifting de pestañas, laminación de cejas”.

Recomendó que a la hora de hacer un emprendimiento o crear una marca, lo mejor “es capacitarte con personas que te garanticen una capacitación profesional, y que estén certificadas. De acuerdo a eso, puedes ofrecer un servicio con prestigio o altamente profesional”, señaló Rodríguez en la entrevista.

Además, especificó a NTA que “el tema de la remuneración de ingresos siempre va a variar depende del servicio y profesionalismo que ofrezcas”.

Sucre

José Luis Guerra, de 25 años, profesor del Lorena L’Institut encargado de preparar peluqueros profesionales integrales en Cumaná, estuvo de acuerdo con que los oficios son la mejor opción para los jóvenes en Venezuela.

Según Guerra, “una persona del oficio puede ganar, depende las habilidades que tenga y el tiempo que dedique a hacer el trabajo, “si atiende de 3 a 4 clientes y aplica un tinte, un planchado y secado, pueden ganar 100 dólares al día”.

Por otra parte, el joven de Cumana, señaló que “un secado en un cabello corto puede costar 5 dólares y largo o mediano entre 10 y 15 dólares”.

Explicó que “los costos para estudiar el oficio varían depende de donde quieras formarte en Lorena L’Institut cuesta de 350 a 450 dólares, teniendo en cuenta que el periodo es de 6 meses”.

“Pero en otros lugares un curso de un día o unas 6 horas puede costar 50 dólares”, señaló el joven sobre este popular oficio en Venezuela.

Táchira

Un joven de Táchira, entrevistado por NTA dijo: “creo que hoy en día ha bajado mucho el nivel de institutos donde dictan cursos para talleres de emprendimiento, como se le dice ahora popularmente en Venezuela”

“Los costos de cuánto gana un barbero o manicurista son totalmente inciertos porque ganar hoy 10 dólares, mañana 20 dólares, por lo que no tienen una estabilidad” señaló el joven.