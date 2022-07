una pasión que también representa un ingreso extra

Para la mayoría de los argentinos o al menos el 92 por ciento, según una encuesta nacional de mascotas elaborada por Millward Brown Argentina, sus mascotas se convierten en un miembro más de la familia, y por eso, cuando no pueden tenerlos, optan por destinar un presupuesto en un cuidador de perros.

Bien sea por viaje, por alguna salida prolongada, o algún otro motivo por el que tengan que separarse, en ese momento entra el rol del cuidador de perros, que en Buenos Aires, cada vez se vuelve un trabajo más común. Y en el caso de los venezolanos, se ha convertido en ‘un tigrito’ que muchos han elegido, al igual que los paseadores de perros..

Alexandra Valderrama es caraqueña, llegó a Argentina en el 2015, y tres años después, decidió comenzar a trabajar como cuidadora de perros. Primero por su amor por los animales, y además, se dio cuenta que esto podría traducirse en un ingreso extra para su hogar.

Para quienes visitan la casa de la venezolana en Buenos Aires, será común tener el recibimiento de las mascotas que hospeda y resulta curioso la energía hogareña que le regala a los perritos, entre juegos, paseos y muchos cariños. En la cuenta de Instagram que se creó @animaleros.ba, postea los momentos más divertidos junto a los peludos.

“Cuando decidí empezar a cuidar perros, fue porque yo siempre le cuidaba el perrito de una amiga, así que se me ocurrió que podía empezar a hacerlo con otros amigos cuando necesitaran”, ese fue su primer paso para arrancar en el rubro.

Los comienzos como cuidador de perros en Buenos Aires

La venezolana investigó por internet para saber a través de qué páginas podría comenzar y se topó con una muy popular que se llama ‘Pasea Perros’. “Me creé un perfil allí pero no tuve mucha suerte, ya que esa página en ese momento era solo para pasear perros y yo tenía que buscar los clientes y ofrecer el servicio. Como yo trabajaba, no podía dedicarme a pasear, así que solo podía hospedar perros en casa», explicó la joven sobre sus comienzos en la actividad.

Más adelante se le dio la oportunidad de hospedar a un perro durante una noche, justamente de un usuario que la contactó por medio de esa página, pero fue el único resultado que obtuvo de esa plataforma, así que se desligó.

“Entre tanta búsqueda, me apareció la publicidad de una página que se llama ‘Dog Hero’, esa si era solo para hospedaje de mascotas, que era lo que yo buscaba, y fue allí donde oficialmente comencé a cuidar perros en Argentina”, relató.

¿Cuánto gana un cuidador de perros en Buenos Aires?

Si bien Alexandra lo tiene como un ingreso extra, lleva tres años percibiendo ingresos de esta actividad, que le sirven para sus gastos diarios en Argentina. “Además de ser cuidadora, hago alisados de cabello y tengo un trabajo de oficina, como customer service”, mencionó.

Sus tarifas aplican para la ciudad de Buenos Aires que es donde reside, y según nos explicó por un día promedio puede ganar mil pesos por cuidado de cada perro y por tenerlos un fin de semana, serían 3 mil pesos.

Al consultarle sobre cuánto podría resultar del cuidado de perros mensualmente, la venezolana dijo que podría percibir entre 35 mil a 40 mil pesos argentinos, lo que representa unos 100 o 150 dólares americanos.

Un trabajo que se convirtió en una pasión

La venezolana insistió en que este monto es dedicándole apenas los fines de semana al trabajo, pero en caso que decidiera hacerlo a tiempo completo, considera que pudiese darle muchos mejores resultados económicos. Pero no lo hace por falta de espacio en el lugar donde reside.

Por fines de semana ha cuidado un máximo de 8 perros, clientes que consiguió por la plataforma con la que comenzó. Pero también se han ido sumando otros clientes por las recomendaciones.

“Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, paciencia y dedicación. En mi caso, yo disfruto muchísimo el cuidar perros, me divierte conocerlos, ya que todos tienen una personalidad diferente”, expresó, asegurando que realmente es algo que le apasiona hacer.

