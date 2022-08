Así se han devaluado los salarios en los últimos cuatro meses

1437075

“En las últimas semanas volvió la depreciación del bolívar. Con esa devaluación, el incremento salarial que se dio en marzo se borró literalmente”, dijo el pasado miércoles el economista y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, José Guerra, en referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos producto del alza del precio del dólar.

Desde que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el aumento de salario mínimo y pensiones, a 130 bolívares, este monto ha perdido cerca de 24% de su poder de compra, tomando en cuenta el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Este incremento pasó de un equivalente de 30 dólares a 22,5 dólares, este viernes 29 de julio.

Según los últimos datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en junio se requerían 19,94 salarios mínimos para comprar los productos de la canasta alimentaria familiar, que ese mes se ubicó en 459,84 dólares. En marzo de este año, esta misma canasta tenía un valor de 471,16 dólares, pero eran necesarios 16,27 salarios mínimos para adquirirla.

¿Cómo están el resto de los salarios?

De acuerdo con un reciente estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas, el poder adquisitivo de los salarios dolarizados bajó 5,5 % desde diciembre de 2021 hasta el pasado mes de junio. Según el organismo, la remuneración promedio en junio se ubicó en 118,4 dólares, menor que la de los meses de mayo (119,5 dólares) y abril (120,3 dólares).

“El salario promedio de los venezolanos, según las mediciones que hicimos (el OVF) en el Área Metropolitana de Caracas, es de 118 dólares mensuales, pero en la parte interna del barrio o en los pueblos, ese salario es de 50, 30 o menos dólares”, dijo Guerra durante un Instagram Live con el dirigente opositor Henrique Capriles Radonski.

Para el economista, esta diferencia explica la disparidad que se observa en los comercios, “de bodegones llenos de cervezas traídas de Japón, Luxemburgo, Suiza o Bélgica, que las puedes comprar solo 20 % de la población”.

Según Guerra, el gobierno quiere imponer el uso del bolívar porque se trata de una moneda sin poder de compra que ellos mismos emiten. “Si pagaran en dólares los salarios tendrían que hacer un esfuerzo por conseguirlos, pero van al Banco Central le piden prestado, pagan con moneda depreciada, sin valor”, apuntó.

¿Es posible un mejor salario mínimo sin más inflación?

El economista José Guerra propone un aumento salarial no inflacionario, basado en que el gobierno de Maduro traiga al país los dólares que se producen en el exterior, los vendan a la banca para generar los bolívares y con eso se pague a los trabajadores. “Si los bolívares tienen respaldo en el Banco Central no tiene por qué haber inflación, porque es dinero orgánico”, refirió. Indicó que el tipo de cambio se deprecia cuando las personas que reciben los bolívares salen a la calle a comprar dólares, porque anticipan que los productos van a estar más caros.

Recomienda resolver el problema de fondo aunque asegura que el gobierno tiene los recursos para otorgar un aumento de salario. “Plata tienen para pagarlo. Hubo un aumento de la producción petrolera y se suma el aumento de los precios; el cuento de que no hay plata no es verdad”, aseveró.

Según sus cálculos, el gobierno de Maduro genera más de 1.900 dólares adicionales a los ingresos petroleros que puede destinar a la mejora de los salarios. “No están pagando deuda externa, se la están ahorrando. El IVA recauda por lo menos 300 millones de dólares mensuales, más cerca de 1.000 millones de dólares por concepto de gasolina y 600 millones de dólares por Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. No me vengan a decir que no hay plata, lo tienen guardado porque no lo quieren gastar”, insistió.

Dijo, además, que el aumento de salario implica un gasto de más de 3.000 millones de dólares, pero que no se paga en un solo mes, por lo que el impacto no sería inmediato sino en el transcurso de un año.

Por su parte, el director del Cendas FVM, Oscar Meza, dijo en una reciente entrevista con El Pitazo que la economía del país está en capacidad de soportar un aumento de salario mínimo a 100 dólares sin afectar los precios.

Meza señaló que la solución al problema del bajo poder adquisitivo no se da vía decreto, sino que pasa por un aumento de la inversión y la creación de empleos para que los ingresos puedan aumentar sobre la base de la producción y de la productividad, panorama que no se visualiza en el corto plazo.

“Eso va a tomar mucho tiempo. Lo más que podemos esperar es un ajuste concertado del salario mínimo entre gobierno, empresarios y trabajadores, si prospera el relanzamiento del diálogo social con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, apuntó.

