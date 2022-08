La leyenda del baloncesto estadounidense, Bill Russell, fallece a los 88 años

Bill Russell, once veces campeón de la NBA con los Boston Celtics, falleció este domingo a los 88 años, informó su familia con un mensaje en la cuenta de Twitter del exjugador.

«Bill Russell, el más prolífico ganador de la historia del deporte americano, falleció este domingo en paz a los 88 años, con su mujer, Jeannine, a su lado», informó la familia de la leyenda de los Celtics.

Russell jugó toda su carrera en los Boston Celtics, de 1956 a 1969, y fue el gran protagonista de la ‘Dinastía’ que conquistó once anillos, ocho de ellos de forma consecutiva.

Su familia informó de que comunicará «pronto» los planes para su conmemoración.

Su habilidad para realizar tapones -movimiento que realiza un jugador defensor para desviar el tiro de un rival sin hacer falta- y su defensa individual fueron las principales razones del éxito de los Boston Celtics.

También fue en cuatro ocasiones el máximo reboteador de la NBA. Aunque nunca fue un líder de los atacantes de los Celtics, Russell anotó 14.522 puntos en su carrera y fue alabado por su eficacia en el juego de pases.

Siguiendo los pasos de pioneros como Earl Lloyd, Chuck Cooper y Ray Felix, Russell fue el primer jugador afroamericano en alcanzar el estatus de «superestrella» en la liga.

Durante tres años, de 1966 a 1969, también asumió el papel de jugador-entrenador de los Celtics, convirtiéndose en el primer afroamericano en entrenar en una gran liga deportiva estadounidense.

Pero durante toda su carrera, Russell tuvo que enfrentarse a menudo al racismo, como cuando varios seguidores de los Boston Celtics rechazaron al equipo después de que asumiera como entrenador.

Una avalancha de homenajes para un deportista y activista de los derechos civiles

Tras el anuncio de su muerte, la NBA rindió homenaje al «mayor campeón de todos los deportes de equipo».

«Bill representaba algo mucho más grande que el deporte: los valores de igualdad, respeto e inclusión que escribió en el ADN de nuestra liga», declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

National Basketball Coaches Association’s statement on the passing of @NBA lifer, Bill Russell pic.twitter.com/uNcjitwcuE— NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) July 31, 2022

«En la cúspide de su carrera deportiva, Bill fue un firme defensor de los derechos civiles y la justicia social, un legado que transmitió a las generaciones de jugadores de la NBA que siguieron sus pasos», añadió.

El expresidente estadounidense Barack Obama también reaccionó.

«Hoy hemos perdido a un gigante. En la cancha, fue el mayor campeón de la historia del baloncesto. Fuera de la cancha, fue un pionero de los derechos civiles, caminando con el Dr. (Martin Luther) King y estando junto a Muhammad Ali” escribió.

«Bill Russell era mi ídolo», expresó por su parte el ex base de los Lakers de Los Ángeles Earvin «Magic» Johnson en la década de 1980.

«Fue uno de los primeros atletas que luchó en primera línea por la justicia social, la equidad, la igualdad y los derechos civiles. Por eso le admiraba y le quería tanto” explicó

La estrella Michael Jordan rindió homenaje a un «pionero» que «abrió el camino y dio ejemplo a todos los jugadores negros que entraron en la liga después de él, incluido yo».

«El mundo ha perdido una leyenda con el fallecimiento de Bill Russell. Su impacto en el baloncesto y en la sociedad no será olvidado», dijo también Patrick Ewing, ex pívot de los New York Knicks.