México | AMLO minimiza casillas anuladas en elección de Morena

Fue mínimo el número de casillas anuladas por actos violentos durante la renovación del Congreso Nacional de Morena, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia de prensa matutina, consideró que hay inconformidad por lo que no salieron elegidos.

-¿Si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado hasta la violencia?, se le cuestionó.

-¿A dónde?, dijo López Obrador.

-Incluso hasta la violencia, se le aclaró.

-No, no, no, porque no fue así, hubieron diferencias, también si la violencia se concibe de manera amplia que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas, dijo.

-Hasta batazos hubo, se golpearon con bat, agregó.

-Sí, sí, sí, respondió el presidente.

Sin especificar quién elaboró el informe, López Obrador dijo que “como sabía que me iban a preguntar de eso” sacó el informe que le presentaron esta mañana sobre el proceso interno del partido que lo llevó a la Presidencia.

Leyendo una hoja, comentó que de “553 centros de votación, solo se cancelaron 19, de 553, es decir 3.43 % por ciento y de los 300 distritos (electorales) solo se tienen que anular cinco, o sea, elecciones para repetirse, o para, repetirse, 5, el 1.66 % por ciento”.

“Les pudo decir dónde de los 300, no me corresponde a mí, pero (son) Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motosintla, Songolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana, un distrito de Tijuana”, leyó

Consideró que “participaron mucho, muchos, muchos, y hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero es que se le tiene que tener confianza a la gente y el pueblo manda y ayuda mucho como lección el que no estén pensando que si están nada más en la red ya con eso”.

Dijo que es importante las campañas por “aire, pero son más importantes las campañas a ras de tierra y es la gente la que decide”.

Recordó que Martí Batres que vive en la alcaldía Benito Juárez ganó aunque esa zona es considerada bastión panista. Aprovechó para criticar que Luis “N”, ex director general jurídico de la alcaldía “gobernada por el PAN para dar permisos de construcción de edificios habitacionales pedía departamentos”.