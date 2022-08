México | Nunca más faltará el agua potable en Monterrey y la zona metropolitana: SEGOB

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que los esfuerzos del Gobierno Federal para que no falte más el agua en la zona conurbada de Monterrey es un compromiso que va desde la construcción del acueducto Cuchillo 2 (Presa el Cuchillo), hasta atender en situación de emergencia con pipas en las colonias marginadas o no regularizadas.

“Garantizarles a los habitantes de Monterrey y de la zona metropolitana que nunca más va a faltar el agua potable, que es un esfuerzo extraordinario, coordinado, del Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales, para que no nos vuelva a ocurrir lo que ahora estamos enfrentando”.

Al encabezar la conferencia de prensa sobre el reforzamiento de acciones en la zona metropolitana de Monterrey para el abasto de agua “Comprometidos por el agua de Nuevo León”, López Hernández reconoció que hay 100 concesionarios del estado de Nuevo León, específicamente industriales asentados en Monterrey que han participado para erradicar la problemática del abasto de Agua Potable.

“Nosotros desde el primer momento hemos observado la disponibilidad, hubo quienes aportaron hasta el 30% del agua que tenían concesionada, ahora hay la total disponibilidad de poner a disposición de la CONAGUA, hasta el 100% del volumen de agua”.

El secretario dijo que la empresa Bonafont, que es parte de Grupo Nestlé, va a firmar el próximo jueves el convenio de aportación y sucesivamente otras empresas e industrias harán lo propio y aseguró que hay disponibilidad total.

“Todos estamos conscientes que lo que importa es que haya agua para consumo humano, que haya agua para las colonias marginadas, los abandonados de siempre, ahora van a poder ya pues Disfrutar, no sé se le pueda llamar así al agua en la llave en sus casas”.

Nunca más faltará el agua potable en Monterrey y la zona metropolitana: SEGOB *FOTOS SEGOB

Momentos antes el responsable de la política interior del país, dijo que para dar solución inmediata a la problemática del desabasto de agua, en la zona metropolitana, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) requiere de todas las aguas concesionadas.

“Que pedimos a la Industria y a los agricultores que nos ayuden y que podamos entre todos hacer las conexiones técnicas que se requieren, para que a más tardar, en diez días pueda estar toda esta agua disponible para el consumo humano”.

La idea, señaló el secretario, es llevar agua a todas las colonias afectadas de la zona metropolitana y dijo que el interés del Presidente de México es que haya la suficiente agua, para consumo humano, garantizar el derecho constitucional del derecho al agua.

“Después de eso tendremos que hacer un trabajo para construir equilibrios para no afectar a la Industria ni a los agricultores, ese es nuestro compromiso y que en breve tiempo podamos ya estar apoyando de manera directa a las colonias de la zona metropolitana para que el año próximo ya no padezcamos, ya no padezca, Nuevo León, Monterrey y la zona Metropolitana de la escasez que hoy sufrimos”.

Por su parte Germán Martínez Santoyo, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), explicó varias acciones que se están realizando en la emergencia para contrarrestar el desabasto de agua potable.

“A corto plazo vamos a concluir la construcción de la Presa La Libertad, en coordinación con el Gobierno del Estado, y vamos a iniciar los trabajos del acueducto, El Cuchillo, para llegar hasta 5 metros cúbicos por segundo, adicionales, con esto en el mediano plazo vamos a abatir el déficit que tiene la zona metropolitana de Monterrey”.

A pregunta expresa sobre el anuncio que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que la Secretaría de Gobernación se hará cargo del proyecto del “Tren Maya”, López Hernández, dijo que no podía dar detalles pues es un tema de “Seguridad Nacional”.

“Como es un proyecto de Seguridad Nacional, desde luego que yo no puedo dar detalles, además no podemos olvidar que hay un litigió, que hay seis amparos, y hoy se deben resolver dos incidentes de suspensión, entonces yo prefiero no abundar al respecto”.