Alcaldes opositores de los Andes impulsan acuerdo para que haya primarias abiertas

Este martes 2 de agosto se estará desarrollando un encuentro entre los alcaldes de Táchira, en el vecino estado Mérida, donde también estarán alcaldes de Trujillo. Se incorporarán algunos alcaldes de Barinas. El alcalde del municipio Panamericano (Táchira), Yonathan Rangel, destaca que para la unidad nunca es tarde. Rangel fue candidato por la AD judicializada que dirige Bernabé Gutiérrez, pero decidió irse a las filas del partido Fuerza Vecinal

El 21 de julio, 16 alcaldes opositores del estado Táchira emplazaron a los adversarios del gobernante Nicolás Maduro a alcanzar la unidad. Apuntaron contra los cogollos y abogaron por la escogencia de un candidato que represente a toda la dirigencia en las elecciones presidenciales que la Constitución prevé para 2024.

En Táchira hay 29 alcaldes, 13 de los cuales son oficialistas.

«Estamos llamando a los líderes políticos nacionales, sindicales, de los gremios, a un proceso de unificación de criterios donde busquemos todos, en consenso, una candidatura para enfrentar al chavismo en el 2024», subrayaron los alcaldes en un pronunciamiento conjunto hace una semana.

Alcaldes de Táchira cuestionan a los cogollos y piden unidad opositora para el 2024 #TalCual #ClaroyRaspao https://t.co/sN5OIa7zqB pic.twitter.com/9XO4H2xEbj — TalCual (@DiarioTalCual) July 26, 2022

En conversación con TalCual, el alcalde del municipio Panamericano, cuya capital es Coloncito, Yonathan Rangel, indica que el pronunciamiento surgió de un intenso debate entre los burgomaestres, las consultas con alcaldes de otras regiones del país y ante la evidente desconexión de la dirigencia nacional con la gente.

El alcalde Rangel defiende, además, el peso de los liderazgos locales. El dirigente fue electo, el 21 de noviembre del año pasado con el respaldo de Acción Democrática, el ala que fue adjudicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a Bernabé Gutiérrez, y Copei. Pero, hace tres semanas, el alcalde de Coloncito decidió irse a las filas de Fuerza Vecinal.

—¿Cuándo iniciaron los acercamientos entre los alcaldes opositores de Táchira, de diferentes organizaciones políticas para llegar al reciente llamado a la unidad?

—Desde un inicio hicimos todos los enlaces para unir a todos los alcaldes como asociación del estado Táchira y, hace más de un mes, nos pusimos en las tareas de visitar alcaldes de diferentes estados y del Distrito Capital, como se hizo en una gira en Caracas. Primero, porque quedamos de acuerdo en hacer un llamado a la oposición nacional, toda, a medirse en un proceso de primarias, donde haya un solo candidato.

Y, segundo, por nuestros acercamientos hacia Fuerza Vecinal. Un grupo de alcaldes nos vamos hacia esa organización y aprovechamos para llevar el mensaje de la unidad hacia Caracas, Cojedes, Barinas. Este martes 2 de agosto se está desarrollando el encuentro entre los alcaldes de Táchira, en Mérida, con los alcaldes opositores de la entidad, al que no puedo asistir, y en el que también estarán presentes algunos alcaldes de Trujillo y otros de Barinas.

Lea también: Aveledo advierte que credibilidad opositora dentro y fuera del país depende de la unidad

—¿Qué aspiran de este encuentro con otros alcaldes opositores?

—Se está buscando tener un mensaje más fuerte, con la mayor cantidad de opositores, sin ver el partido. Aquí los 16 alcaldes de Táchira están representados entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la Alianza Democrática e independientes y ahora un grupo que nos fuimos a Fuerza Vecinal. Pero, todos estamos con el mismo mensaje: que todo aquel que quiera ser candidato presidencial de la oposición, se mida en un proceso único.

—¿Cuántos de los alcaldes de Táchira se fueron a Fuerza Vecinal?

—Inicialmente, cinco alcaldes. Pero se esperan que sean siete. El 13 de agosto está previsto el acto donde vienen alcaldes del Distrito Capital a la juramentación. Dentro de los alcaldes que ya nos fuimos están los de los municipios San Judas Tadeo, Salvador Pérez, Antonio Rómulo Costa- Rigo Ovallos —quien preside la Asociación de Alcaldes de Táchira—, Seburuco (Luisnel Guerrero) y Panamericano, que es mi caso.

—¿Qué razones tuvo para incorporarse a Fuerza Vecinal?

—Yo fui candidato por la Alianza Democrática, después de que resulté electo en las elecciones primarias en las que me medí con el candidato de Copei. Luego, hubo un problema de desconexión con AD, nunca nos pusimos de acuerdo. Vino un proceso interno, en el cual yo aspiraba posiciones, pero todo fue una farsa, no hubo ninguna elección. Ya veníamos en conversaciones con Fuerza Vecinal y decidimos irnos.

Parte de nuestro Plan de Mantenimiento de nuestras calles, @alcaldiapanamer Realizamos la reparación del alcantarillado de la Calle 8, seguimos generando bienestar a todos los vecinos de Panamericano. 🙌🏻#PanamericanoNosHaceGrandes pic.twitter.com/xeEa6ZOai6 — Yonathan Rangel (@YonathanRangelH) July 27, 2022

Lea también: Stalin González pide reunificar a la oposición y hacer primarias a finales de 2023

—¿Ha habido acercamientos con la Plataforma Unitaria? Ellos dicen que abrirán las primarias a los «demócratas».

—Estamos primero buscando el apoyo de la mayor cantidad de alcaldes, independientemente del partido que sea, para después buscar ese acercamiento con todo, independientemente de la Plataforma, de la Alianza. Todos son necesarios, ese es la posición de los alcaldes.

Ese pronunciamiento inicial que hicimos es porque nosotros, como alcaldes de cada municipio, escuchamos lo que el pueblo quiere y quiere un candidato único. Ya basta de divisiones y de peleas entre los mismos dirigentes de Caracas, no hay que condicionar las primarias, hay que participar y el que saque los votos, el que el pueblo decida, ese es el candidato.

—¿Cree que la dirigencia nacional está desconectada de la gente?

—Por supuesto que sí, por eso el llamado que hacemos. Como se puede ver, en muchos de los municipios, al menos en Táchira no ganó un partido político, no ganó una alianza, sino los dirigentes, los líderes locales de cada municipio. En mi caso, que yo no era de la alianza pero gané con la alianza, en mi municipio vecino ganó un alcalde de la MUD, pero era el liderazgo propio del municipio.

Eso sucede porque la gente, en un alto porcentaje, siente —y es lo que sentimos nosotros— que la dirigencia nacional está desconectada del pueblo, de la gente. Eso es lo que responsablemente como alcaldes debatimos, tenemos que estar del lado del pueblo, más que de la dirigencia nacional.

—La Plataforma Unitaria anunció que elegirá a su candidato en 2023. ¿Cuándo cree que es la fecha adecuada para las primarias?

—Para la unidad nunca es tarde, el 2023 es más que suficiente. Pero si se requiere el mecanismo para que haya un solo candidato. Lo que si necesitamos escuchar de toda la dirigencia nacional es que se van a medir en un proceso único, que no están inventando dos o tres procesos por separado.

Lea también: Alcaldes de Táchira cuestionan a los cogollos y piden unidad opositora para el 2024



–

133