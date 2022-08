España | Puesta de largo para Lucas Díaz y Carlos Ramos

Esta mañana, tras la segunda sesión de entrenamientos de la semana, ha tenido lugar la presentación de dos de los nuevos jugadores del Atlético Baleares, Lucas Díaz y Carlos Ramos. La plantilla parte mañana hacia Málaga para disputar a las 19:45 horas el segundo amistoso de la pretemporada ante el San Fernando. El director deportivo Patrick Messow, ha comparecido junto a los dos nuevos jugadores en rueda de prensa.

«Estamos aquí para presentar a Lucas Díaz y Carlos Ramos. Lucas es un portero de mucha altura. Viene del Racing de Santander y ya tiene bastante experiencia en la categoría porque viene además de ascender. Está demostrando en los entrenos que hemos acertado. Él ya tenía claro, como nosotros, que debíamos unir nuestros caminos, estamos contentos de contar con él», dijo el director deportivo sobre el fichaje del guardameta Lucas Díaz.

En cuanto a Carlos Ramos, Messox explicó que «es un jugador de 27 años, un centrocampista box to box, organizador, que el año pasado con 5 goles demostró que tiene llegada. Creo que no teníamos este perfil en la plantilla, ha sido capitán en el Zamora, ha demostrado liderazgo, es joven y lleva ya 120 partidos en la categoría, tiene experiencia y ganas».

Sobre el resto de refuerzos sólo adelantó que «tenemos paciencia en el mercado, no es un secreto que valoramos opciones, pero lo importante es acertar y por eso nos tomamos la tranquilidad necesaria. La pretemporada me está gustando, ante el filial del Mallorca vimos buenas sensaciones, sensaciones positivas. Obviamente, queda mucho. Es pronto. Puede pasar cualquier cosa hasta final del mercado, pueden pasar cosas, a día de hoy no se valoran cosas y luego salen. Los jugadores que tienen contrato no está previsto que salgan, a menos que nos diga un jugador que se quiera ir y lo valoremos, pero lo cierto es que no está previsto».