España | Los independentistas atacan a Badosa por sus declaraciones sobre el catalán

Paula Badosa, actual número 4 de la WTA, ha vuelto a verse envuelta en la polémica después de unas declaraciones en las que ha manifestado su opinión sobre el catalán. «No es una lengua», ha dicho la española, nacida en Nueva York y de padres catalanes, respondiendo en una entrevista sobre los idiomas que habla. La tenista ha sido muy criticada por los independentistas, que no han dudado en proponer el boicot a sus patrocinadores para pedir que rectifique.

Paula Badosa se encuentra en el torneo de San José, donde debutará ante la estadounidense Elizabeth Mandlik, en la que será su primera cita tras su eliminación en Wimbledon a manos de Simona Halep. La tenista, actual número cuatro del ranking, ha participado en una entrevista con ‘Lawn Tennis Association’ en la previa del torneo y en ella se ha sometido a un pequeño cuestionario en el que, sin quererlo, se ha visto envuelta en la polémica.

Una pregunta sencilla como cuántas lenguas habla, han desatado un aluvión de críticas hacia Badosa por el inciso que ha hecho al nombrar el catalán. «Español, catalán, que no es una lengua, pero yo la cuento igualmente, y el inglés», dijo la tenista afincada en España, aunque nacida en Nueva York, donde en ese momento vivían sus padres, catalanes.

Las palabras de Badosa sobre que el catalán no es una lengua han generado gran revuelo, en especial, entre los independentistas. Han sido muchos los que la han criticado y algunos incluso han propuesto un boicot a los patrocinadores de la tenista, como medida de presión para que rectifique.

Hola patrocinadors de la No compro res que anunci ella, salut

Segons la, el català no és una llengua.

Quin mal ha fet la colonització espanyola i la seva tergiversació que fa que hi hagi catalanoparlants que creguin que el català no és una llengua…

