Horóscopo del 3 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 3 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este miércoles 3 de agosto de 2022 la pitonisa más reconocida de México, Mhoni Vidente, tiene las mejores predicciones de los signos del zodiaco que conforman el horóscopo, en donde se visualizan muchos cambios en los terrenos del amor, dinero, salud y trabajo.

ARIES

Tienes que expandir mucho más tu mentalidad y más si tienes una pareja a tu lado, ya que no siempre puedes tener la razón, por lo que deberás aprender a escuchar la otra parte y tomarla en cuenta ya que esto puede traer diferencias entre ambos. Por otra parte, la docilidad no está bien en los negocios ni en el trabajo. Mhoni Vidente aconseja que no esperes que tu salud se deteriore antes de tomar medidas, la mejor comida y un buen nivel de actividad serán suficientes.

TAURO

Se viene una fecha muy importante para tu pareja por lo que de ninguna manera deberás olvidarla ya que podrías meterte el problemas. Así que deberás apuntarlo en tu agenda y comenzar a organizar algo que la sorprenda. En temas de trabajo, un cambio es necesario, eso es obvio para ti, pero no sabes cómo acometerlo, ni qué es exactamente lo que debes cambiar. Tu cerebro debe ser tu mayor aliado en la búsqueda de tu salud.

GÉMINIS

Es un buen día para cambiar la rutina que tienes con tu pareja, pues se está enfriando la relación y ambos cada día se ponen más apáticos lo que de ninguna forma debe pasar. Es por eso que deberás planear una cita romántica o algún que vuelva a encender la llama. Por otra parte, es buen momento para sacar tus mejores habilidades a la luz en el trabajo.

CÁNCER

Eres una persona muy segura de sí mismo, pero eso le está trayendo problemas a tu pareja quien cada vez que das un paso adelante ella lo da para tras, por lo que es momento de darle su espacio y ayudarla a que mejore su autoestima. Un exceso de seguridad puede jugarte a la contra en tu trabajo el día de hoy. Hay más de una manera de resolver tus problemas emocionales, que te afectan de manera física y te hacen dejar de ser productivo.

LEO

No des por hecho que la relación está bien sólo porque tu lo piensas, debes hablar con tu pareja y así mantener una conversación en la cual ambos digan lo que piensan y lo que sienten, ya que si no sucede, la conexión se puede ir en picada. En el trabajo, has dejado que otra persona tome elecciones importantes para ti para evadirte de esa necesidad.Hoy debes realizar un sencillo ritual para beneficiar a tu cuerpo y evitar esos pequeños dolores musculares.

VIRGO

Existen muy pocos momentos donde podrás abrir tus sentimientos y contar todo lo que te pasas donde sobre todo serás escuchado y apoyado, en ese espacio entra la pareja quien estará contigo incondicionalmente y que, te ayudará a sentirte mejor, por lo que no deberá de haber secretos entre ustedes. Este es un buen día para que retomes el ejercicio como parte de tu rutina. Tienes que activar tu cuerpo para que rinda mejor.

LIBRA

Es un hecho que ninguna forma de la energía ni de la vida se pierde en el transcurso del tiempo. Cuando entramos en una relación, lo que somos se transforma en una nueva entidad. Este nuevo ser comparte las virtudes de ambas partes de la pareja. Por otra parte, en el trabajo, nada se debe interponer entre tus objetivos y tú. Eres quien debe determinar qué es lo indicado para tu salud emocional y qué no lo es.

ESCORPIO

En una pareja no debe existir el orgullo, por lo que si es necesario tocar el tema deberás dar el primer paso y preguntar sobre la situación, ya que si lo dejas pasar sólo habrá una guerra de egos que no viene al caso y menos con tu ser amado, así que deberás dejar el orgullo atrás y enfocarse en fortalecer la conexión. El futuro es un país que te obsesiona. Antes de entrar a él quieres conocer todos sus mapas, pero eso es imposible.

SAGITARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, las posibilidades están abiertas, pues el amor está dentro de la casa. No hay problema que no se pueda enfrentar y resolver entre dos voluntades sumadas.Hay más de una manera de conseguir ese objetivo que te has planteado, pero solo una de hacerlo en el tiempo que precisas. Decir lo que se siente cuando se siente es la manera de evitar este desaliento que ahora sientes.

CAPRICORNIO

Hoy es un excelente día para mejorar la comunicación que tienes con tu pareja, pues podrás expresar todo lo que sientes o te mortifica dentro de la relación. Así como también deberás escuchar los puntos que tiene esa personas que decirte, esto ayudará a mejorar la conexión. Es preciso recuperar la mística del trabajo. Y eso es algo que recae en ti, pues uno de tus dones es el de la elocuencia. Hoy debes pensar con cierta seriedad en tomar terapia o crear a tu alrededor un círculo de apoyo con personas que te escuchen.

ACUARIO

Debes tener bien en claro que aunque tengas una pareja, no debes cargar con sus culpabilidades, ya que cada quien se hace responsable de sus emociones y de sus acciones, una cosa es ayudarlo a superar algunas cosas y otra cosa es que tu te veas involucrado. No se puede generar más bienes si no arriesgas e inviertes. Has estado muy a gusto en tu zona de confort. Para encontrar ese equilibrio que sientes perdido recuerda una regla sencilla: lo personal refleja lo universal.

PISCIS

No debes reclamar a tu pareja por algo que no tiene sentido, ambas partes deben de poner su parte pero tu solo ves lo que te conviene y no estás observando bien lo que tu pareja está haciendo para ver crecer la relación. El reloj está avanzando, y ya no puedes perder más tiempo en tu cuidado, pues tu cuerpo no espera, y mucho menos el deterioro que puede sufrir si no te pones al día con su cuidado.