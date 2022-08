Justicia de EEUU pide incautación avión CONVIASA -Emtrasur (Ver

ESPECIAL Justicia de EEUU pide incautación avión CONVIASA -Emtrasur un carga Boeing 747 retenido el 8 de junio del corriente, al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.

La aeronave, que transportaba «repuestos de automóvil», tenía una tripulación excesiva, según las autoridades: 19 personas, 14 venezolanos y cinco iraníes.

El aparato vendido hace un año a Venezuela por la empresa iraní «Mahan Air», está bajo investigación desde 2011 por Estados Unidos

En el día de hoy, en una nota de prensa del Departamento de Justicia de los EEUU, éste órgano explicó que «transmitió hoy una solicitud a las autoridades argentinas.

La orden de incautación es decretada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La orden, que se emitió el 19 de julio de 2022, alega que el avión fabricado en EE. UU. está sujeto a confiscación debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones de EE.UU. relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air

La aerolínea iraní afiliada a la Islámica Guardia Revolucionaria-Fuerza Qods (IRGC-QF) es, una organización terrorista en negocios con la empresa Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (EMTRASUR), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (CONVIASA), una empresa estatal venezolana.»

Tocará al juez federal argentino Federico Villena, decidir sobre la solicitud de incautación, el mismo que el día de ayer falló que 12 de los 19 tripulantes de aquel aparato podían abandonar la Argentina, manteniendo la medida de prohibición de salida contra los 7 restantes.

