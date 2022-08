1439696

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) publicó los resultados de las asignaciones del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) Universitario 2022. Sin embargo, una gran cantidad de bachilleres no quedaron seleccionados en ninguna de las carreras y universidades seleccionadas, pese a tener un buen promedio académico. Otros fueron asignados en instituciones lejanas a su zona de residencia y para estudiar una profesión distinta a la ingresada en el registro.

Mariana Itriago, joven de 18 años de edad, es una de las bachilleres que no quedó asignada en la carrera de su elección, situación que consideró como una de las experiencias más desagradables de su vida. Indicó que durante toda su trayectoria académica se preparó para lograr su sueño de ingresar a la universidad y estudiar Ciencias Biológicas.

“Me pareció doloroso que me hayan asignado en una carrera que no elegí. Aunque no me sorprendió que eso sucediera, al momento de los resultados me sentí de la peor manera. Lloré, grité y me molesté mucho, pero con las horas pensé mejor la situación”, contó Mariana Itriago durante una entrevista telefónica con El Pitazo.

La joven que recién se graduó de bachiller consideró que el problema no es quedar por fuera de las asignaciones, sino la incomodidad de no ser seleccionada en las opciones académicas de su elección. Además, precisó que a pesar de tener un índice de 20 puntos (equivalente a 100 en el sistema), la Opsu le arrojó un resultado de 60 puntos para cursar estudios de informática en la Universidad Politécnica de Los Llanos, estado Guárico.

“Fue muy dura esa noticia y no quiero imaginarme cómo se sintieron otras personas que estaban en una situación parecida a la mía. Me parece injusto porque tuve un buen rendimiento en bachillerato y hablamos de muchos jóvenes brillantes, a quienes le colocan una puntuación que no tiene nada que ver con sus esfuerzos”, expresó.

El padre de esta estudiante, Pedro Itriago Camejo, licenciado en Administración y doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que su hija nunca decayó en rendimiento y tiene una inclinación natural por el desempeño intelectual, pese a cursar el bachillerato en dos etapas. La primera la realizó de manera presencial durante los tres primeros años en un colegio privado y, luego culminó sus estudios a través de una plataforma a distancia que está inscrita en el Ministerio de Educación.

Pedro Itriago consideró que el hecho de ser adversarios al gobierno de Nicolás Maduro les limita las oportunidades en el país. Una de esas es la opción a un cupo universitario para Mariana Itriago. Sin embargo, comentó que su hija optó por presentar el Test de Diagnóstico Integral (TDI) directamente en la UCV y esperan buenos resultados.

“La Opsu es un sistema que tiene por objeto hacer una selección de estudiantes para eventualmente utilizar el mecanismo de control social. Esos cupos los otorgan en función del nivel de simpatías o voluntad de apoyo que se tenga a favor de Nicolás Maduro”, afirmó el profesor e investigador.

Mariana Itriago y su padre no pierden la esperanza de que esta joven pueda cursar los estudios que desea y formarse como la profesional que desde pequeña soñó. Aunque se le presenten obstáculos en el camino no descartan ninguna de las alternativas para que pueda lograrlo.

Mairen Dona LópezGran Caracas

