Perú | Estudiante con discapacidad auditiva sustentará su tesis doctoral

Peruana con discapacidad auditiva buscará obtener el grado de doctora en Administración

Karin Janeth Quijada Lovatón está muy cerca de convertirse en la primera persona con discapacidad auditiva en sustentar una tesis doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En contexto, la aspirante buscará obtener el grado de doctora en Administración mediante su investigación titulada ‘Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020’.

Asimismo, dicha sustentación se llevará a cabo este viernes 5 de agosto a las 10 de la mañana, en el auditorio de la facultad de Ciencias Administrativas de su centro educacional.

Según la información de algunos voceros, la alumna estudió educación y se especializó en audición en lenguaje, ya que quería convertirse en docente de niños con su misma discapacidad.

De esa manera, consiguió el bachiller, se licenció y estudió una maestría en la Facultad de Educación de la UNMSM.

Sin embargo, Karin Quijada expresó mediante una entrevista que el camino no fue fácil, puesto que tuvo que culminar sus clases de forma virtual por el inicio de la pandemia.

«(Al principio) Me sentaba adelante para leer los labios; tuve mucho apoyo de los docentes, quienes hablaban despacio. Cuando vino la pandemia fue un reto porque no escuchaba lo que hablaban por el meet, luego me fui adaptando a la tecnología, me ayudó mucho el subtitulado de la plataforma», reveló.

En ese sentido, la destacada estudiante afirmó que tuvo mucho apoyo de su asesor de tesis para lograr comunicarse satisfactoriamente.

«Con mi asesor, el doctor Ivan Vivanco Aquino, buscamos la manera de comunicarnos, aplicamos la estrategia de trabajar en el drive, él me guiaba con el mouse, me tuvo mucha paciencia», manifestó.