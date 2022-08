un millón de hectáreas para Irán y 10 millones de preguntas (comunicado)

Comunicado de GdP/.- En Gente del Petróleo causa infinito asombro y rechazo observar la tranquilidad con la que el régimen actual otorgó a Irán un millón de hectáreas de tierras fértiles, pero antes de hacer cualquier observación, midamos ese territorio. Venezuela tiene una superficie cercana a 92 millones de hectáreas, más 18,3 en el Territorio Esequibo. Es decir, hablamos de otorgar a Irán aproximadamente el 1% del territorio venezolano. Un millón de hectáreas equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, es decir la mitad del área de los estados Miranda, Aragua y Carabobo.

Por lo que consideramos que esta acción no puede ser inconsulta, es más la consideramos inconstitucional, no podemos dejarla pasar para observar la reacción del público. De hecho, si fuera falsa la noticia, ya deberían haberla aclarado. La Carta Magna en su artículo 13 expresa clara y categóricamente: “El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz”. Nuestro territorio no debe ser puesto en riesgo al involucrarlo en confrontaciones de otros países que se han caracterizado por ser Estados que propician dictaduras, terrorismo e invasiones.

En Gente del Petróleo, y nos imaginamos que la mayoría de los venezolanos, lo primero que nos preguntamos es, qué significa otorgar. ¿Regalar? ¿Vender? ¿Alquilar? ¿Entregar en comodato por cien años? ¿Reconocer el área como territorio iraní? Además, cómo son los términos de comercialización: ¿Podremos los venezolanos consumir esos productos, o irán directo al país asiático? Finalmente: ¿podremos los venezolanos trabajar en esos terrenos, o seremos extranjeros en Venezuela?

Y continuamos inquiriendo, ¿dónde están ubicados esos terrenos?, ¿corresponden a los terrenos “expropiados” por el régimen en años anteriores, y posteriormente diezmados en su producción?

Además, ¿cuál es la estrategia?, ¿será exclusivamente para el agro, o también contempla minería y de soslayos armamentos? ¿está contemplado que ayude a mejorar la dramática situación del campesino y a incrementar la productividad del campo? ¿Habrá absorción de tecnología? ¿O será un enclave? ¿Está contemplado en las Zonas Económicas Especiales, ZEE, es decir, tendrá legislación especial? Hay que aclarar ¿cuáles son los beneficios para los venezolanos?

Por otra parte, hay que dilucidar si esta entrega será la primera para satisfacer las necesidades de los países aliados del régimen y luego vendrán terrenos para China, Siria y Rusia, entre otros.

Desde Gente del Petróleo alertamos a los venezolanos ante esta operación que puede significar otra entrega de nuestra soberanía e invitamos a las academias, instituciones y al liderazgo político a pronunciarse en contra de este nuevo intento de violación a la Constitución.