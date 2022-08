Gaby Ramirez denuncia que fue acosada por ‘Platanito’ (Video)

El acoso es un tema a tratar desde diferentes ámbitos, y el mundo de la farándula no se escapa de ello, muchas celebridades a nivel mundial sufren de acoso, aunque muchos se quedan callados, también hay muchos que deciden romper el silencio y contar sus experiencias para ayudar a otros.

Gaby Ramírez tuvo una experiencia de acoso con el comediante “Platanito“, Gaby fue invitada al Show Platanito y durante la transmisión el presentador la habría tocado indebidamente.

Durante una entrevista para ‘Chisme No Like’, Ramírez reveló que Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, le habría tocado el seno sin su consentimiento cuando finalizó su actuación en el show. También la abrazó y se lo «recostó» con una ligera «erección»

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’, estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice: ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias, Karina, por haber estado y agarra ‘Platanito’ y me hace así (muestra la forma en la que, presuntamente, el conductor le agarró el pecho)”, relató Ramírez.

Ramírez tras pasar ese momento no supo cómo reaccionar, sin embargo no dudo en acusar al presentador.

“Yo me quedé fría. Entonces agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije: ‘¿oiga, usted dio la orden de que ‘Platanito’ me agarrara el busto?’”, contó la exconductora de ‘La pareja ideal’.

Gaby hablo con unos de los ejecutivos de lo que había sucedido, sin embargo ella pensaba que tendría el apoyo de ellos, pero no fue así, la corrieron del estudio y tuvo que mandar un arreglo de flores para disculparse con Platanito, el ejecutivo alegaba que se había metido con una gran estrella del canal.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito, es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba; que porque a mí se me ocurrió reclamarle”, dijo la presentadora.

Según no es la primera vez que esto sucede con el presentador, se ha visto en malos señalamientos, su expareja hace un tiempo lo señalo de infiel y comento que consumía sustancias toxicas.

Hasta ahora el presentador nose ha pronunciado tras esta acusación, se espera que en las próximas horas pueda compartir su versión de la historia.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora