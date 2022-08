Horóscopo del 4 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 4 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente debes de perder el miedo para arriesgar y conocer nuevos límites, repite las fórmulas sin miedo. A veces, como hoy, no hay espacio para la creatividad y lo que se impone es hacerlas cosas de manera efectiva. Nadie te lo va a reclamar, pues la maquinaria va a funcionar a la perfección, y todos estarán satisfechos. Hasta lo mejores capitanes alguna vez pilotearon a ojos cerrados.

TAURO

Según Mhoni Vidente, este jueves debes de poner mucha atención en lo que hagas, no rechaces la buena suerte y llenes tu mente con pensamientos negativos, te dice la carta de ‘El Mago’, según el Tarot. Estos tres días del fin de semana serán de abundancia y sorpresas agradables. Recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición controladora, mejor relájate y disfruta de tu pareja.

GÉMINIS

A partir de este jueves debes de tomar la iniciativa para que así sea toda esta semana, sal de tus ambientes y abandona tu zona de confort. La única manera de salir de este letargo es darte a ti mismo una sacudida que encienda tus sentidos. Y la manera de conseguirlo es haciendo algo que no sea habitual en ti. Llega una nueva oportunidad, acoge esa posibilidad de hablar ante un nutrido público.

CÁNCER

Mhoni Vidente dice que este jueves es ideal para que comiences a disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos y mejorará tu ánimo

LEO

Este jueves debes estar atento a las buenas señales, la sinceridad siempre es buena, debes saber que este valor te rodeará de las personas correctas, las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber fe en el futuro

VIRGO

Para el día de hoy debes tener cuidado con las mentiras, ellas serán las que en gran medida te metan en problemas, trata de no acercarte a este límite y reconoce las cosas como son, recuerda que no hay mal que por bien no venga. Nuestro tiempo en esta tierra es muy corto así que deja de sabotearte y continua en la búsqueda de tu camino espiritual que esto te hará más libre que nunca.

ESCORPIÓN

Estas en momentos complicados de tu vida justo ahora, tu pareja puede ser una gran bendición en estos momentos y debes agradecerlo, cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, pues el ingrediente secreto que se pone en todo platillo que preparamos es esencial en la vida: el calor del amor verdadero, que cuida y procura.

SAGITARIO

Eres mitad bestia y mitad humano, esto debes tenerlo siempre presente en tu día a día, sal a correr al bosque, pasea con tu mascota, todo lo que te conecte con la naturaleza será de gran beneficio para tu estado de ánimo en estos días en los que no has estado del todo conectado, las subidas y bajadas de energía son normales pero recuerda que no eres eso, eres mucho más y estás por descubrirlo.

CAPRICORNIO

Mhoni Vidente asegura que este jueves es un buen día plantearte dejar de lado cualquier otra consideración y deber. Abandona otros negocios y trabajos, pues este en verdad es el que va a resolver tu vida de aquí en más. Hoy es un día en el que debes reconocer que eres más que un ente productivo, sal a caminar, toma con los amigos, todo aquello que te transporte a tus años de rebeldía en los que todo salía bien.

ACUARIO

Este jueves debes hacer espacio para la espiritualidad en tu vida, todo lo que somos y lo que tenemos físicamente un día no estará pero lo que compartimos con los demás prevalece por siempre con ellos y ese es tu poder, utilízalo para hacerte fuerte en momentos oscuros y trata de hacer sentir mejor a alguien si tu no puedes mejorar tu propio día y verás que esto tendrá un efecto inmediato.

PISCIS

El amor de pareja debe ser mutuo y no una competencia por ver quién quiere más o quien necesita más del otro, deja eso, suéltalo y descansa, que la persona que llega es la que tiene que llegar, la correcta y quien te llevará a tu siguiente lección, trata de vestir con colores amarillos para atraer la energía positiva del verano.