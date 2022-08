Poses Secretas Que Llevarán Tus Fotos Al Próximo Nivel | Parte 7

Agrega Un Poco De Sal Y Pimienta A Esas Selfies

Tomarse fotos para las redes sociales o simplemente para uno mismo debería ser algo divertido. Cuando empiezas a disparar fotos frente al espejo, no olvides agregarle un poco de actitud. Muestra tu mejor versión y lúcete frente a la cámara.

En lugar de encorvarte hacia adelante, intenta colocar tu cuerpo en diferentes posiciones y cambia la posición de tus piernas. En esta, ella nos muestra una alternativa a estar derecha frente a la cámara pero sigue viéndose natural.

Usa Tus Accesorios Para Crear Movimiento

¿Alguna vez has sentido que haces la misma pose en todas tus fotos? Solemos relajarnos y hacer nuestras poses usuales porque se sienten cómodas y se vieron bien así en otras fotos. Sin embargo, ¿por qué no probar algo diferente para cambiar un poco?

Si tienes accesorios como una bufanda, intenta jugar y darle movimiento a las fotos. Coloca tu bufanda por sobre tus hombros para capturar el movimiento y que se vea más emocionante. También te dará la oportunidad de mostrar esos lindos accesorios que tienes.

Cuando Te Sientas En Una Silla, Aún Puedes Verte Larga

¿Alguna vez te has querido tomar una foto en una silla con tu linda ropa de fin de semana pero la pose no ayuda? Bueno, Bonnie ha encontrado la pose perfecta para que esto no suceda más y que se sientan esas vibras de fin de semana.

En lugar de sentarnos en la silla como personas normales, intentemos colocar nuestras piernas sobre la baranda del balcón. Todo lo que necesitas es una copa de vino en tus manos y ya estás lista para compartir la foto con todos tus seguidores.

