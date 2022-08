Horóscopo del 5 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 5 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Las alianzas son algo a lo que le deberás dar una gran oportunidad, sobre todo en la parte laboral, esto te ayudará a que las cosas en el trabajo salgan de la mejor manera pues dos personas piensan mejor que una; esto puede resultar muy productivo para tu trabajo y para ti. En el amor, los enemigos están ahí por algo, para hacerte ver que tu eres más fuerte que ellos y que a pesar de lo que hagan para querer arruinar tu relación, tu pareja y tú son más fuertes para salir adelante.

TAURO

Después de un largo tiempo de esfuerzos y méritos, recibirás ese reconocimiento que tanto has estado buscando, el demostrar quien eres y de lo capaz que eres, te ayudará a destacar entre los demás. En tu salud, eres de las personas que exageran todo, trata de relajarte y hacer caso a las indicaciones que te da tu doctor, el mejor que nadie sabe el estado de tu salud y lo que te recomienda es por tu bien; no te preocupes demás.

GÉMINIS

Aprovecha este día para iniciarlo con toda la actitud y dejar de lado toda esa negatividad, ser más positivo es una gran ventaja sobre la vida y el camino que quieres tomar de ahora en adelante. El querer es poder, sobre todo en cuestiones del amor, si buscas tener alg duradero con tu pareja, lo ideal que ambos se pongan el objetivo de salir siempre adelante a pesar de las adversidades que se les puedan presentar en este camino del amor.

CÁNCER

Puede que te llegue una oferta en tu trabajo, sin embargo, se recomienda darle un rotundo no pues esto podría ser bueno para ti ya que es mejor tomarse tiempo para prestar atención a los términos y ofertas que te ofrecen. En cuanto a salud últimamente has estado sintiendo un poco de fatiga y esto tiene que ver con que no descansas bien, procura completar tus horas de sueño y dedicarte un poco más de tiempo para ti.

LEO

En tu relación de pareja, desde un principio ustedes decidieron establecer ciertas reglas, sin embargo, últimamente las han estado descuidando y dejando de lado, para esto es importante que retome todo aquello que establecieron desde un principio para que su relación fluya de la manera correcta. En el trabajo, no descuides tus labores ya que esto solamente te retrasa y hace que tu trabajo sea de tarde, también es una buena idea que planes una estrategia para que avances dentro de tu carrera profesional.

VIRGO

Con tu pareja las cosas no han estado muy bien debido a que cada uno ha decidido tomar su propio camino, una relación se compone de dos por lo que deben aprender a acompañarse en todo momento, pero teniendo en cuenta que cada uno debe tener su espacio para poder hacer sus actividades. Tú eres un líder nato por lo que debes prestar mucha atención en cómo tratas a las personas de tu equipo, procura que no exista favoritismo dentro del trabajo pues cada una de las personas que se encuentran bajo tu cargo merecen tener el mismo trato.

LIBRA

Para seguir adelante con su relación de pareja, traten de arreglar todos esos desperfectos que les han surgido estos días, pues es mejor dejar las cosas por la paz para seguir adelante con el crecimiento que han tenido hasta ahora como pareja. La derrota es un buen aprendizaje para todos, sobre todo en las cuestiones del trabajo, no dejes que un tropiezo te haga darte por vencido en el camino.

ESCORPIO

Los secretos en pareja no son nada buenos pues lo único que hacen es que se creen conflictos que no se estaban buscando, trata de resolver todo aquello que tengas pendiente con tu pareja, la comunicación clara y concisa es parte de una buena relación. La disciplina y el amor hacía ti mismo te ayudará a lograr esos cambios que tanto quieres ver en cuestiones de cuerpo y mente.

SAGITARIO

En tu relación de pareja deben aprender a comunicar para que no existan mal entendidos, esto es pieza clave para que no existan heridas que puedan repercutir en el futuro de tu relación. En lo laboral las mejores relaciones vienen en este día, sobre todo porque sabrás como levantar la cabeza y salir adelante a pesar de las adversidades que se te han presentado en tiempo pasado.

CAPRICORNIO

Las reconciliaciones deben hacerse presentes en este día, por lo que este viernes debes ocuparlo, para arreglar todos estos asuntos que tengas pendientes con tu pareja amigos y circulo social cercano. Deja de lado ese sentimiento de rencor que tengas en tu interior. Cuida todo lo que comas pues puede que algo te haga daño y empeore tu salud, no dejes de lado tus buenos hábitos alimenticios.

ACUARIO

El camino de tu destino solo tu lo forjas, recuerda que todas esas actitudes que tengas ante la vida tienen que ver con el desempeño que le pongas sobre las cosas, no dejes que la flojera y la procrastinación se adueñen de tus actividades diarias. Si eres un acuariano en busca del amor, procura definir bien que es lo que quieres, a partir de esto puedes seguir con tu andar del amor.

PISCIS

Tu pareja tiene amigos a los que recurre cuando se siente mal o tiene problemas emocionales, no debes preocuparte ni mucho menos dar señales de celos. Presta más atención a tu imagen personal, pues este el primer vistazo que tienen las personas acerca de ti, trata de mostrarte más confiado y sobre todo, de verte siempre espectacular.

