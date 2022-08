John Legend corta su amistad con Kanye West

El cantante John Legend puso fin a su amistad con el rapero Kanye West después de que este mostrara su apoyo a Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales de EEUU, cuando Joe Biden, el actual presidente estadounidense, salió victorioso.

El artista, de 43 años, reveló recientemente su decisión en The Axe Files, un podcast de CNN conducido por David Axelrod. De hecho, en su charla, dijo que la pareja no era “tan amiga” como parecía de cara a la galería.

Según contó Legend, a Ye -así quiere Kanye West que lo llamen a partir de ahora- le molestó que este no le diera la razón. Por aquel entonces, el rapero apoyaba a Trump luciendo gorras de su campaña y asegurando que, si rezaba a Dios, este podría ganar las elecciones.

“Creo que la situación era demasiado como para mantener nuestra amistad, la verdad”, apuntó Legend, valorando que el ex de Kim Kardashian “ha sido muy sincero con sus opiniones, sus luchas, todas las cosas con las que está lidiando”.

El autor de All of Me apoyó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en las urnas. Hace meses ya habló de ello públicamente, y se mantiene en su postura.

Con información de 20minutos

También Lee: 23% de los venezolanos está en situación de hambre, estima la FAO