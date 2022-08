México | Se calienta más (Tres) | Capital México

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

¿Hasta cuándo tomarán en serio el tema en la Secretaría General de Gobierno y en otras instancias? Quizás, también están muy metidos en el Quinto Informe o esperando a recibir la instrucción de más arriba para actuar, cualquiera que sea el motivo o la idea, cada día hay más tensión en el “pueblo”, los enfrentamientos verbales han subido de tono y las amenazas han pasado a la etapa de, ”hay que darle un susto, sólo un susto”, ¿pero si se nos pasa la mano?, bueno, pues mejor que no, pero hagan un plan B”…

Así le seguimos y platicamos en la entrega anterior sobre el caso Ocuilan, un tema en donde todo mundo se hace de ladito o voltean la cabeza para otro lado, como si con ello se esfumara, no existiera o por sí solo, se resolviera…

No hay nada más alejado de la realidad, por el contrario, iniciaron ya con la guerra sucia, muy sucia.

Las amenazas no sólo aumentaron, sino que se han vuelto más directas y precisas con los destinatarios. “Nada tiene ya que perder Emilio, él ya está en la cárcel con la coartada perfecta para justificar, no está relacionado con el accidente, qué te podría pasar”.

Es uno de los comentarios a quienes insisten, con razón, en no permitir se siga utilizando la administración como patrimonio de una familia.

Mira Pollo me dice una de las personas que ya recibió a supuestos enviados del “Milo”, no sé hasta dónde sea cierto, él está enviando estos mensajes, pero sí lo creo, pues desde la cárcel ya van, al menos, dos audios y decenas de recados en hojas, enviados a quienes no comulgamos con su “movimiento”.

En lo personal, me interesa que nos gobierne alguien “limpio”, que no distraiga su atención por andar resolviendo temas judiciales de carácter más personal. Qué ¿no debería ser la prioridad gobernar?

Eso mismo deben entender en el gobierno estatal para dar solución, como mediadores tienen esa facultad y sin entrometerse en la autonomía del municipio, hacer y lograr acuerdos en beneficio de la gente de Ocuilan, que, les guste o no, también son mexiquenses…

Ojalá y no estén pensando en hacerse de ladito y sólo actuar si hay un enfrentamiento. Podría ser, alado, ¿qué les pesa más, perder un voto o una vida? Ups, la política interior.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que, en el Valle de Toluca podría, en el mediano y largo plazos, aparecer una “cadena” de ruinas, cuya presencia demostraría se trataba este valle, de un enorme observatorio donde nada pasaba sin que se viera en pirámides estratégicamente ubicadas…

Se trata, según proyecciones de puntos de observación, que tuvieron la finalidad de observar a quienes entraban al Valle e ir vigilando y siguiendo sus rutas y actuares. Habrá muchas sorpresas pronto…

Aunque el INEGI, diga lo contrario.

Por hoy, cierro pico. Shalom.

Mi correo es: [email protected]