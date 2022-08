Norkys Batista despeja rumores de embarazo￼

Después de salir a la luz rumores de que la actriz venezolana Norkys Batista estaba en la dulce espera, la criolla no perdió la oportunidad de responderle a los internautas, quienes se encargaron de difundir la información.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores un video en el que se encontraba disfrutando de Los Roques, lugar en el que esta pasando sus vacaciones junto a su esposo el empresario Alexis Goncalves.

Sin embargo, Norkys Batista no dudo en utilizar su publicación para acabar con la esperanza de sus fanáticos, por lo que de forma bromista reveló que no tiene el tanque lleno: “jajajaaj no estoy embarazada estoy robustecida de salud en vacaciones se vale salirse de la dieta”.

Sin embargo, Norkys recientemente ha dado a conocer que no descarta la posibilidad de quedar embarazada este año, aunque le ha costado mucho debido a los procesos de la edad. Cabe recordar que, los rumores de embarazo se desataron luego de que Batista se dejó ver con una barriga inflamada en una de sus imágenes que se encuentra en su perfil de la red social de la camarita.

Con información de Revista Ronda

