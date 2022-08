Perú | Mandatario ataca a la prensa

Los acusa de crear ficciones, pese a pruebas de corrupción.

Ante las reiteradas preguntas, Pedro Castillo culpó a la prensa diciendo que crean ficciones para manipular a los ciudadanos. “Se crea una pirámide para hacerle creer al pueblo, para meter a la cabeza al pueblo peruano que Pedro Castillo pertenece a una red criminal”.

Al ser preguntado por el prófugo Fray Vásquez respondió de muy mala gana: “si ustedes lo han visto, digan en dónde están”.

Vil ataque a la prensa. El presidente Pedro Castillo maltrató una vez más a los medios tras su llegada a Palacio de Gobierno, luego de permanecer una hora en la sede de la Fiscalía. A través de las rejas respondió a la prensa y aseveró que a los periodistas les “pagan para preguntar”.

“Estoy seguro que a ustedes les pagan para preguntar, no para responder, sino para preguntar. Eso es lo que ustedes tienen en la cabeza, para eso a ustedes (les pagan)”, dijo el mandatario muy fastidiado.

En un inicio, Castillo junto a sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas, coordinaron en el patio de Palacio y unos minutos después se acercaron a las rejas donde todos los micrófonos de diferentes canales lo esperaban. Luego los hicieron pasar.

Lo primero que dijo a la prensa fue que no iba a declarar “si no se ordenan”. Después, manifestó que no forma parte de ninguna red criminal y eso fue lo que le dijo a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Ministerio Público.